В храме Христа Спасителя прошла благотворительная акция в поддержку семей строителей, погибших в результате несчастных случаев

Сергей Лёвкин. В кафедральном соборном храме Христа Спасителя прошла ежегодная благотворительная акция для семей строителей, потерявших кормильца вследствие несчастного случая на производстве, в которой принял участие руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы

«Непосредственно в храм Христа Спасителя мы пригласили 81 семью. Они получат единовременные выплаты и продуктовые наборы. В ближайшее время строительными организациями и Благотворительным фондом строительного комплекса будут перечислены денежные средства по месту жительства еще 108 семьям», — сообщил Сергей Лёвкин.

Около 200 родственников погибших строителей собрались в храме на заупокойном богослужении, которое возглавил викарий (помощник) Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений.

Предваряя заупокойную литию, владыка Арсений обратился к присутствующим с кратким словом утешения.

«Примите слова искреннего соболезнования. Ваши родные окончили жизнь в результате несчастного случая, трудясь над преображением стольного града. Для каждого человека тяжело терять своих близких — мужа, жену, брата, сына, дочь и каждый по-своему переживает личную трагедию. Но предусмотреть всего невозможно, даже при строительстве этого храма не обошлось без несчастного случая, в ходе которого погиб строитель», — отметил митрополит Арсений.

«Попробуем найти успокоение и утешение в молитве и надежде, что ваши близкие не просто ушли в «путь всея земли». Вспомните их добрым словом и те замечательные моменты, когда они живые и радостные были рядом с нами. Верьте, что они имеют долю в том Царствии небесном, путь к которому проложил Христос», — добавил он.

После окончания литии в трапезных палатах храма Христа Спасителя представители Департамента и строительных профсоюзов вручили родственникам погибших строителей материальную помощь и продуктовые наборы.