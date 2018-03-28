Акцию в поддержку семей погибших строителей провели в столичном храме Христа Спасителя

«Непосредственно в храм Христа Спасителя мы пригласили 81 семью. Они получат единовременные выплаты и продуктовые наборы. В ближайшее время строительными организациями и благотворительным фондом строительного комплекса будут перечислены денежные средства по месту жительства еще 108 семьям», — сказал руководитель департамента градостроительной политики и строительства столицы Сергей Левкин

Около 200 родственников погибших строителей собрались в храме на заупокойном богослужении, которое возглавил викарий (помощник) Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений.

Предваряя заупокойную литию, владыка Арсений обратился к присутствующим с кратким словом утешения.

«Примите слова искреннего соболезнования. Ваши родные окончили жизнь в результате несчастного случая, трудясь над преображением стольного града. Для каждого человека тяжело терять своих близких — мужа, жену, брата, сына, дочь и каждый по-своему переживает личную трагедию. Но предусмотреть всего невозможно, даже при строительстве этого храма не обошлось без несчастного случая, в ходе которого погиб строитель», — отметил митрополит Арсений.

После окончания литии в трапезных палатах храма Христа Спасителя представители департамента и строительных профсоюзов вручили родственникам погибших строителей материальную помощь и продуктовые наборы.