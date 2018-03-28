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Акцию в поддержку семей погибших строителей провели в столичном храме Христа Спасителя
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Акцию в поддержку семей погибших строителей провели в столичном храме Христа Спасителя 

РИАМО 58 минут назад
Фото: РИАМО
«Непосредственно в храм Христа Спасителя мы пригласили 81 семью. Они получат единовременные выплаты и продуктовые наборы. В ближайшее время строительными организациями и благотворительным фондом строительного комплекса будут перечислены денежные средства по месту жительства еще 108 семьям», — сказал руководитель департамента градостроительной политики и строительства столицы Сергей Левкин.
Около 200 родственников погибших строителей собрались в храме на заупокойном богослужении, которое возглавил викарий (помощник) Патриарха Московского и всея Руси, митрополит Истринский Арсений.
Предваряя заупокойную литию, владыка Арсений обратился к присутствующим с кратким словом утешения.
«Примите слова искреннего соболезнования. Ваши родные окончили жизнь в результате несчастного случая, трудясь над преображением стольного града. Для каждого человека тяжело терять своих близких — мужа, жену, брата, сына, дочь и каждый по-своему переживает личную трагедию. Но предусмотреть всего невозможно, даже при строительстве этого храма не обошлось без несчастного случая, в ходе которого погиб строитель», — отметил митрополит Арсений.
После окончания литии в трапезных палатах храма Христа Спасителя представители департамента и строительных профсоюзов вручили родственникам погибших строителей материальную помощь и продуктовые наборы.
Традиция проведения благотворительной акции для семей, потерявших кормильца, была положена в 1997 году. Сегодня акция прошла в двадцать первый раз. Как правило, она проводится в конце марта. Ее организаторами выступают правительство Москвы, работодатели и территориальная организация профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов.
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