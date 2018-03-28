Ещё
На улице Демократической зафиксировали массовую кражу канализационных люков и крышек
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

На улице Демократической зафиксировали массовую кражу канализационных люков и крышек 

63.ru 53 минуты назад
Фото: 63.ru
Сотрудники коммунальной службы выявили в Самаре 22 открытых колодца. Канализационные люки и крышки пропали на линии, которая идет параллельно улице Демократической.
При этом злоумышленники забросали неприкрытые коммуникации строительным мусором.
— Это привело к поломке канализационной системы и выходу на поверхность сточных вод, — сообщили сотрудники «Самарских коммунальных систем». — Специалисты на протяжении нескольких часов устраняли причину засора и ликвидировали последствия излива.
Общая стоимость ущерба составила более 115000 рублей. Коммунальная служба обратилась в правоохранительные органы.
63.ru: последние новости
Закрыть разливайки и вернуть льготы: самарцы посоветовали Азарову, что включить в послание В Самарской области «Почта России» займется курьерской доставкой Снести гаражи, залатать дороги: чиновники решили навести порядок в Советском районе Самары
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мизулина: это удар в спину для Путина484
«Повсюду дым»: в Петербурге загорелся крупный автоцентр87
Путин дал поручения Медведеву после трагедии120
В Петербурге на Савушкина горит салон Hyundai89
«Поджигатель» ТЦ обратился к жителям Кемерово144
Видео
01:00
Друг Скрипаля призвал «дать им умереть»
В мире Другое
00:53
Отгрузка «Терминаторов» попала на видео
Оружие Армия
02:56
Путин дал поручения Медведеву после трагедии
Политика Пожары
08:12
Число пострадавших в Кемерово увеличилось до 76 человек
Происшествия
00:33
МЧС рекомендовало москвичам оставаться дома
Новости Москвы Общество
01:32
Умер Виктор Калашников
Происшествия Оружие
02:31
Людей из кинозала в «Зимней вишне» выводила контролер
Происшествия
09:21
Управляющую «Зимней вишней» арестовали
Происшествия Криминал
00:53
Рапунцель ужаснула своим видом перед родами
Шоу-бизнес
00:45
Мизулина: это удар в спину для Путина
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение