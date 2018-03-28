На улице Демократической зафиксировали массовую кражу канализационных люков и крышек

Сотрудники коммунальной службы выявили в Самаре 22 открытых колодца. Канализационные люки и крышки пропали на линии, которая идет параллельно улице Демократической.

При этом злоумышленники забросали неприкрытые коммуникации строительным мусором.

— Это привело к поломке канализационной системы и выходу на поверхность сточных вод, — сообщили сотрудники «Самарских коммунальных систем». — Специалисты на протяжении нескольких часов устраняли причину засора и ликвидировали последствия излива.