Мальта отзывает для консультаций посла в России 

Власти Мальты отзывают посла в России для консультаций в связи с делом Скрипаля, говорится в сообщении на сайте правительства.
"В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом нашей общей безопасности. … Поэтому правительство Мальты решило отозвать посла Мальты в России Кармела Бринката из Москвы для политических консультаций", — говорится в сообщении.
Ранее Словакия объявила об отзыве своего посла из Москвы.