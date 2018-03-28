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Мальта отзывает для консультаций посла в России
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Мальта отзывает для консультаций посла в России 

Газета.Ru 31 минуту назад
Фото: Газета.Ru
Власти Мальты отзывают посла в России для консультаций в связи с делом Скрипаля, говорится в сообщении на сайте правительства.
"В контексте нападения в Солсбери правительство Мальты выражает полную солидарность с правительством Великобритании в связи с этим серьезным вызовом нашей общей безопасности. … Поэтому правительство Мальты решило отозвать посла Мальты в России Кармела Бринката из Москвы для политических консультаций", — говорится в сообщении.
Ранее Словакия объявила об отзыве своего посла из Москвы.
26 марта США заявили о высылке 60 российских дипломатов. Франция, Германия и ряд стран ЕС также объявили об аналогичных мерах. К ряду стран присоединились Канада и Австралия.
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