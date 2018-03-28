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Субботники в Савеловском будут начинаться с 9.00
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Субботники в Савеловском будут начинаться с 9.00 

Управа района Савеловский города Москвы 53 минуты назад
Традиционные весенние субботники, которые пройдут на территории Савеловского района 14 и 21 апреля, будут начинаться с 9.00. Об этом на своей странице в социальной сети сообщил глава управы района Евгений Щербачев.
— Приглашаю желающих принять участие в массовых весенних общегородских работах по приведению в порядок территории нашего района. Субботники 14 апреля состоятся на территории стадиона «Автомобилист» по адресу улица Вятская, д. 41 и в сквере у кинотеатра «Прага» по адресу улица Нижняя Масловка, д. 10. Также 21 апреля работы будут проводиться в Савеловском парке по адресу Петровско-Разумовский проезд, вл. 29, — поделился Щербачев.
Весь необходимый инвентарь, а также мешки для мусора можно будет получить на месте. (мю)
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