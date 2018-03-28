В Подмосковье определили лидеров рейтинга по качеству зимней уборки 

Лидерами зимнего рейтинга чистоты стали Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский округ, Шаховская, Бронницы, Восход и Электрогорск. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на главу Госадмтехнадзора Московской области Татьяну Витушеву.
Витушева рассказала, что при составлении рейтинга учитывались 18 критериев и 50 показателей, такие как уровень содержания улиц, дворов и дорог, достаточное количество мест для вывоза снега, оперативное устранение выявленных нарушений и другие.
Лидерами рейтинга стали восемь муниципалитетов Подмосковья: Красногорск, Мытищи, Егорьевск, Коломенский округ, Шаховская, Бронницы, Восход и Электрогорск.
Замыкают рейтинг городские округа Балашиха, Жуковский, Власиха, Котельники и Красноармейск, а также Дмитровский, Ленинский, Солнечногорский, Волоколамский, Сергиево-Посадский, Серпуховский и Талдомский районы, заключается в материале.