Названы уфимские улицы, которые может затопить при половодье

Специалисты назвали улицы в Уфе, на которых возможно затопление при половодье, сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии

При условиях максимального уровня воды реки Белой у водпоста Уфа в пределах 380 — 480 см, реки Уфы у водпоста Шакша 430 — 530 см и реки Демы у водпоста Бочкарева 600 — 700 см, возможны подтопления следующих улиц:Фурманова в Калининском районе города и Элеваторной в Кировском районе.

В Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском, Демском, Ленинском районах подтопление жилых кварталов не ожидается.