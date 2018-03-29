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Названы уфимские улицы, которые может затопить при половодье
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Названы уфимские улицы, которые может затопить при половодье 

АиФ-Уфа 24 минуты назад
Фото: АиФ-Уфа
Специалисты назвали улицы в Уфе, на которых возможно затопление при половодье, сообщает пресс-служба минэкологии Башкирии.
При условиях максимального уровня воды реки Белой у водпоста Уфа в пределах 380 — 480 см, реки Уфы у водпоста Шакша 430 — 530 см и реки Демы у водпоста Бочкарева 600 — 700 см, возможны подтопления следующих улиц:Фурманова в Калининском районе города и Элеваторной в Кировском районе.
В Орджоникидзевском, Октябрьском, Советском, Демском, Ленинском районах подтопление жилых кварталов не ожидается.
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