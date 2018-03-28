Власти Ненецкого АО запустят с 1 июля портал для обсуждения законопроектов

АРХАНГЕЛЬСК , 28 марта. / ТАСС /. Законопроекты всех органов власти Ненецкого автономного округа предварительно будут размещаться на едином региональном интернет-портале, который начнет работу с 1 июля 2018 года. Соответствующие изменения в окружной закон «О нормативных правовых актах НАО» во втором чтении приняли региональные парламентарии в среду на 48-й сессии Собрания депутатов НАО.

"Нам очень важно, чтобы все законопроекты, законы, которые мы принимаем, доводились до общественности, и наши граждане и общественные организации могли по ним высказаться. Нам важны их замечания. И, уже когда закон принимается, он должен реализовываться, нам важна обратная связь — какая отдача, как он реализуется. Все это будет размещаться на едином портале", — пояснил ТАСС председатель Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Анатолий Мяндин

Мяндин отметил, что в настоящее время законопроекты размещаются на сайте окружного собрания, но «посещаемость невысокая, обращают внимание в том случае, если мы размещаем в газете или общаемся, например, с коллективами и просим посмотреть». Проекты нормативных правовых актов, которые разрабатывают органы исполнительной власти субъекта, будут также размещаться на едином портале и станут доступны для общественного онлайн-обсуждения.

Портал создается в целях общественного обсуждения и проведения независимой антикоррупционной экспертизы проектов документов. Там же будет размещаться информация о дате и времени проведения общественного обсуждения проекта.