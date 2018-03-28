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Более 300 нарушений выявлено в работе частных медицинских клиник
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Более 300 нарушений выявлено в работе частных медицинских клиник 

Нижегородская правда 1 час назад
Фото: Нижегородская правда
фото из архива редакцииБолее 300 нарушений выявлено в работе частных медицинских клиникРоспотребнадзор выявил 343 нарушения по оказанию платных медицинских услуг за 2017 год. Как отмечает ведомство, в прошлом году количество нарушений было в два раза меньше.
Основные жалобы пациентов частных медицинских клиник были связаны с некачественным оказанием услуг, с несоблюдением закона о защите прав потребителя, с отказами клиник расторгать договоры и возмещать средства за оказание некачественных услуг, а также на навязывание препаратов, БАДов, дополнительных платных услуг после бесплатных презентаций услуг.
Наибольшее количество обращение, как сообщает управление, поступило от граждан по поводу отсутствия необходимой и достоверной информации об исполнителе, месте его нахождения, размещаемой на официальных сайтах организаций, отсутствие информации об оказываемых услугах: перечень услуг, их стоимость, сроки и условия оказания, сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов, о номере лицензии, сроках её действия и органе выдавшем лицензию, правила оказания платных медицинских услуг.
По итогам проверок в сфере платных медицинских услуг за 2017 год, Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области составило 141 протокол об административных правонарушениях, вынесло 138 постановлений о наложении административного взыскания на сумму более 450 тысяч рублей, выдало более 100 предписаний и представлений об устранении выявленных нарушений.
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