Более 300 нарушений выявлено в работе частных медицинских клиник

фото из архива редакцииБолее 300 нарушений выявлено в работе частных медицинских клиник Роспотребнадзор выявил 343 нарушения по оказанию платных медицинских услуг за 2017 год. Как отмечает ведомство, в прошлом году количество нарушений было в два раза меньше.

Основные жалобы пациентов частных медицинских клиник были связаны с некачественным оказанием услуг, с несоблюдением закона о защите прав потребителя, с отказами клиник расторгать договоры и возмещать средства за оказание некачественных услуг, а также на навязывание препаратов, БАДов, дополнительных платных услуг после бесплатных презентаций услуг.

Наибольшее количество обращение, как сообщает управление, поступило от граждан по поводу отсутствия необходимой и достоверной информации об исполнителе, месте его нахождения, размещаемой на официальных сайтах организаций, отсутствие информации об оказываемых услугах: перечень услуг, их стоимость, сроки и условия оказания, сведения о льготах для отдельных категорий граждан, а также сведения о квалификации и сертификации специалистов, о номере лицензии, сроках её действия и органе выдавшем лицензию, правила оказания платных медицинских услуг.