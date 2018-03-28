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Железнодорожные перевозки в стране по Эресуннскому мосту между Данией и Швецией могут быть остановлены
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Железнодорожные перевозки в стране по Эресуннскому мосту между Данией и Швецией могут быть остановлены 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
Масштабная акция в форме забастовки или ответного «локаута», вероятно, ударит по государственным услугам в стране.
Профсоюзы сообщили, что забастовка вступит в силу 4 апреля, работодатели выступят с ответным локаутом 10 апреля.
Во вторник, 27 марта, председатель государственного института примирения (Forligsinstitution) встретился с переговорщиками с обеих сторон.
Если соглашение не будет достигнуто, то на следующей неделе будут бастовать 88000 бюджетников.
По мосту Эресунн ежедневно путешествуют 15 000 человек, сообщает The Local.
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