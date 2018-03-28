Железнодорожные перевозки в стране по Эресуннскому мосту между Данией и Швецией могут быть остановлены

Масштабная акция в форме забастовки или ответного «локаута», вероятно, ударит по государственным услугам в стране.

Профсоюзы сообщили, что забастовка вступит в силу 4 апреля, работодатели выступят с ответным локаутом 10 апреля.

Во вторник, 27 марта, председатель государственного института примирения (Forligsinstitution) встретился с переговорщиками с обеих сторон.

Если соглашение не будет достигнуто, то на следующей неделе будут бастовать 88000 бюджетников.

По мосту Эресунн ежедневно путешествуют 15 000 человек, сообщает The Local.