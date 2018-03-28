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Не выдержала натиска. В Орловской области завалилась водонапорная башня
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Не выдержала натиска. В Орловской области завалилась водонапорная башня 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Это всё же случилось
Обрушение водонапорной башни произошло в четверг поздно вечером. Без водоснабжения остались жители двух посёлков Орловского района — Ново-Образцово и Субурбия. По примерным подсчётам происшествие коснулось 350 домов, в которых проживает около 430 жителей. Ремонтные работы начались на следующий день.
По информации главы администрации Образцовского сельского поселения Тамары Карпухиной, для людей был организован подвоз питьевой воды.
Что касается причин обрушения башни, то они на данный момент официально не установлены. Известно, что она была введена в эксплуатацию восемь лет назад. По предварительной информации, объект изначально был построен неправильно, что и привело к постоянным проблемам и, как следствие, к обрушению всей конструкции.
Отметим, незадолго до произошедшего сообщалось, что из башни начал бить фонтан. Ранее СМИ сообщали, что вода из конструкции шла несколько дней, а учитывая минусовые температуры, всё это привело к обледенению башни.
Следить за её состоянием должна компания, которая занималась подключением коммуникаций к коттеджам. Однако, по словам местных жителей, фирма обанкротилась.
Кроме того, известно, что практически «бесхозная водонапорка» всё время вызывала у людей нарекания. Они уверяют, что качество воды было крайне низким, а напор — плохим.
Что будет дальше?
«На пульт дежурного диспетчера системы 112 поступило сообщение о нарушении холодного водоснабжения в коттеджном посёлке Ново-Образцово. Для разведки обстановки на место выехала оперативная группа», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области Наталия Акулова.
После того, как последствия чрезвычайного происшествия были ликвидированы, в администрации Орловского района сообщили, что подача воды будет организована через насосную станцию, которая была установлена компанией ООО «Ресурс».
«Вода подаётся напрямую из скважины. Работы были проведены в пятницу вечером, 23 марта», — сообщает официальный сайт районной администрации.
Однако до сих пор неизвестно, кто в конечном итоге будет ответственным за обеспечение людей коммуникациями, как будут оплачиваться восстановительные работы и подача новых ресурсов.
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