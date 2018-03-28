«Курящая» слониха озадачила ученых: видео

Зоологи национального парка Нагархол в Индии застали самку слона за поеданием древесного угля, «дым» из пасти животного оказался выдыхаемой золой.

«Курящую» слониху обнаружили сотрудники национального парка Нагархол на юге Индии. Видео, на котором животное выдыхает клубы густого «дыма», опубликовала пресс-служба нацпарка.

На кадрах видно, как самка индийского слона набирает в рот золу, оставшуюся после лесного пожара, а потом с силой ее выдыхает.

«Думаю, что слониха хотела поесть древесного угля. Она подбирала его с земли, сдувала золу, а угольки проглатывала», — цитирует пресс-служба индийского биолога Варуна Госвами, изучающего слонов.

Ученые нацпарка предположили, что слониха поедала древесный уголь в лечебных целях, так как он оказывает на животных выраженное адсорбирующее и слабительное воздействие.