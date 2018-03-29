Подмосковье дополнительно обеспечит 2,5 тыс. инвалидов техсредствами реабилитации в 2018 г

Московской области около 2,5 тысяч человек с ограниченными возможностями здоровья смогут приобрести дополнительные технические средства для реабилитации по электронным сертификатам в 2018 году благодаря новой мере соцподдержки, сообщила в четверг в ходе пресс-конференции в РИАМО министр соцразвития региона Ирина Фаевская

В соответствии с постановлением, меры соцподдержки по обеспечению техсредствами реабилитации (изделиями), не входящими в федеральный перечень реабилитационных мероприятий, техсредств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, утвержденный правительством РФ , за счет средств бюджета Подмосковья будут предоставлены инвалидам, имеющим I, II, III группу инвалидности, а также детям-инвалидам в возрасте до 18 лет, имеющим место жительства в Московской области, предоставляются техсредства реабилитации (изделия), не входящие в федеральный перечень.

«Начиная с 2018 года, согласно прописанным программам реабилитации, у нас могут выдаваться дополнительные технические средства реабилитации инвалидам. Сумма средств, предусмотренная на обеспечение техсредствами реабилитации в 2018 году небольшая, но год только начался, и эта мера соцподдержки только начала действовать. В законе о бюджете предусмотрено 25 миллионов рублей на эти цели, но это не означает, что мы на этом остановимся», — сказала Фаевская.

Согласно постановлению правительства Московской области , данные средства позволят обеспечить техническими средствами порядка 2,5 тысяч человек. Фаевская уточнила, что люди с ограниченными возможностями здоровья смогут получить данные средства, используя специальный сертификат.

«Ежегодно, когда бюджет исполняется, расходы уточняются, и, если мы будем понимать, что количество граждан, которые нуждаются в дополнительных средствах, превышает прописанную сумму, мы попросим дополнительные средства», — уточнила Фаевская.

Она добавила, что перечень технических средств состоит из 11 наименований, утверждена их предельная стоимость постановлением правительства. Также у гражданина есть возможность выбрать более модифицированное средство реабилитации. Также ведется реестр поставщиков, готовых участвовать в данной программе.

«Процедура включения поставщиков достаточно проста, практически все, кто их производит, могут быть включены при предоставлении необходимых документов», — уточнила министр.