Тимати жестко ответил на критику

Рэпер Тимати опубликовал в Инстаграме видео возложения цветов в память о жертвах в Кемерово и объяснил подписчикам, почему не нужно «кидаться» на власть.

Тимати отметил, что получил вчера множество сообщений с возмущениями о том, что он не разбирается в ситуации, не призывает к справедливости и не обращается к политикам.

"Вы сопереживать умеете? Вы в состоянии отличить объекты федерального значения от частных торговых центров? Вам что важно, посадить на кол кучку чиновников? Вам это важно? Это изменит состояние родителей переживших эту трагедию?" — спросил Тимати.

Артист отметил, что ему стыдно читать публикации, основанные на непроверенных фактах и вымыслах. «Объявлен Национальный траур, В. В. Путин сегодня весь день, сформировав сильнейшую рабочую группу находится на месте. Но и этого мало. Судя по вашей писанине Он, и весь аппарат и я в том числе, виноваты в произошедшем», — возмутился рэпер.