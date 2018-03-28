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Тимати жестко ответил на критику
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

Тимати жестко ответил на критику 

Russianshowbiz.info 1 час назад
Фото: Russianshowbiz.info
Рэпер Тимати опубликовал в Инстаграме видео возложения цветов в память о жертвах в Кемерово и объяснил подписчикам, почему не нужно «кидаться» на власть.
Тимати отметил, что получил вчера множество сообщений с возмущениями о том, что он не разбирается в ситуации, не призывает к справедливости и не обращается к политикам.
"Вы сопереживать умеете? Вы в состоянии отличить объекты федерального значения от частных торговых центров? Вам что важно, посадить на кол кучку чиновников? Вам это важно? Это изменит состояние родителей переживших эту трагедию?" — спросил Тимати.
Артист отметил, что ему стыдно читать публикации, основанные на непроверенных фактах и вымыслах. «Объявлен Национальный траур, В. В. Путин сегодня весь день, сформировав сильнейшую рабочую группу находится на месте. Но и этого мало. Судя по вашей писанине Он, и весь аппарат и я в том числе, виноваты в произошедшем», — возмутился рэпер.
Тимати рассказал читателям, что продолжает верить в сильную Россию и ее президента, который делает все, чтобы оказать помощь жертвам трагедии. Артист выразил соболезнование всем пострадавшим в Кемерово и призвал своих читателей избавиться от агрессии в такой сложный период.
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