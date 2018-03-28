Железнодорожники банкротят челябинскую компанию из-за молдавских вагонов

Как следует из данных челябинского арбитража, дело о банкротстве длится с 2016 года, в настоящее время на НПО введена процедура наблюдения. При этом сами истцы не отрицают наличие задолженности: по словам гендиректора «Пионера» Евгения Таюрского, 42 полувагона, купленных челябинцами у «Росимущества» , действительно уже несколько лет стоят на путях станции «Брянск-Льговский». Однако сами же железнодорожники не позволяют «пионерам» забрать их собственность, продать и погасить таким образом долг.

Напомним, конфликт челябинской компании с естественным монополистом длится с 2010 года, когда состоялась сделка по приобретению вагонов. Как выяснилось, подвижной состав был ранее конфискован у Молдавской железной дороги за нарушение таможенного законодательства. Сделка по приобретению подвижного состава была признана законной несколькими инстанциями арбитражных судом, однако Росжелдор уже восемь лет отказывается регистрировать полувагоны, мотивируя это тем, что техника не убрана из автоматизированной базы данных бывшими хозяевами. Решения суда в пользу «Пионера» федеральное агентство игнорирует. А ОАО «РЖД» в лице Московской железной дороги не разрешает перемещать незарегистрированный подвижной состав, однако исправно требует деньги за простой на путях общего пользования.

«Мы уже потеряли надежду извлечь из давней покупки какую-то прибыль, — сообщил Евгений Таюрский корреспонденту «ФедералПресс» . — Теперь пытаемся добиться просто разрешения перевести вагоны буквально на 500 метров, на частные пути. Там по договоренности с собственником путей вагоны будут разобраны на металлолом, проданы, а вырученные средства пойдут на уплату долга «РЖД». Однако руководство федеральной компании не идет нам навстречу».

Отметим, на последнем заседании по делу о обанкротстве челябинского ЗАО арбитражный судья приказал заявителю и должнику представить всю переписку по возможности перемещения «полувагонов преткновения» с путей общего пользования. Однако поможет ли это сдвинуть конфликт с мертвой точки, пока неизвестно.