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Крупнейший нефтехимический комплекс построят к 2019 году в Тобольске
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Крупнейший нефтехимический комплекс построят к 2019 году в Тобольске 

Уральский меридиан 1 час назад
Фото: Уральский меридиан
Предприятие «Запсибнефтехим» планируют построить к 2019 году.
Предприятие СИБУРа по глубокой переработке углеводородного сырья станет одним из крупнейших нефтехимическим комплексом в России. Завод «Запсибнефтехим» является частью Тобольской промышленной площадки, которая объединяет на сегодняшний день три крупных производства: мономерное, полимерное и электротеплопарогенерации.
Реализация проекта направлена на развитие глубокой переработки побочных продуктов нефтегазодобычи Западной Сибири, в том числе попутного нефтяного газа (ПНГ). Новый комплекс позволит вовлечь в полезную переработку до 20 млрд м³ ПНГ, тем самым исключая его сжигание на месторождениях и выбросы загрязняющих веществ в объеме около 7 млн тонн в год.
Площадь будущего комплекса 460 гектаров — это как 740 футбольных полей. Число рабочих на строительной площадке порядка 22000 человек, среди которых также специалисты из других стран.
Вся социальная инфраструктура, организованная в вахтовом городке, снимает соответствующую нагрузку с города, потому что вахтовый городок сам по себе предполагает большое количество людей. И естественно, для того, чтобы снять социальную нагрузку с города, нужна своя собственная инфраструктура в вахтовом городке», — рассказал Никита Юргенс, руководитель направления эксплуатации вахтовых городков.
Уже через пять лет у студентов нефтегазового университета смогут трудоустроиться на предприятии «Запсибнефтехим». Кроме того, в компании уделят большое внимание социальному направлению.
Использовано фото с сайта 24ri.ru
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