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Певец Андрей Ковалев хочет отреставрировать усадьбу Гребнево в Подмосковье
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Певец Андрей Ковалев хочет отреставрировать усадьбу Гребнево в Подмосковье 

РИА Недвижимость 1 час назад
МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Отреставрировать усадьбу Гребнево в Щелковском районе Подмосковья выразил желание певец и композитор Андрей Ковалев, сообщили РИА Недвижимость в Московской областной думе.
"Усадебный комплекс «Гребнево» будет выставлен на торги 16 апреля. В них примет участие певец и композитор Андрей Ковалев", — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, Ковалев вышел с инициативой отреставрировать усадьбу, прочитав историю о ней в интернете.
В среду на территории усадьбы состоялось выездное совещание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба комплекса. Председатель комитета образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов оценил стоимость реставрационных работ в 600-800 миллионов рублей.
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