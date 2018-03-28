Певец Андрей Ковалев хочет отреставрировать усадьбу Гребнево в Подмосковье 

МОСКВА, 28 мар — РИА Недвижимость. Отреставрировать усадьбу Гребнево в Щелковском районе Подмосковья выразил желание певец и композитор Андрей Ковалев, сообщили РИА Недвижимость в Московской областной думе.
"Усадебный комплекс «Гребнево» будет выставлен на торги 16 апреля. В них примет участие певец и композитор Андрей Ковалев", — сообщил источник.
По словам собеседника агентства, Ковалев вышел с инициативой отреставрировать усадьбу, прочитав историю о ней в интернете.
В среду на территории усадьбы состоялось выездное совещание, на котором обсуждалась дальнейшая судьба комплекса. Председатель комитета образования, культуры и туризма Мособлдумы Олег Рожнов оценил стоимость реставрационных работ в 600-800 миллионов рублей.