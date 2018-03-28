Певец Андрей Ковалев хочет отреставрировать усадьбу Гребнево в Подмосковье

"Усадебный комплекс «Гребнево» будет выставлен на торги 16 апреля. В них примет участие певец и композитор Андрей Ковалев", — сообщил источник.

По словам собеседника агентства, Ковалев вышел с инициативой отреставрировать усадьбу, прочитав историю о ней в интернете.