Система «Антипаника»: Как устроены эвакуационные выходы в ТЦ

Будний вечер, в торговом центре много посетителей: их сотни и, вероятно, тысячи. Все идет своим чередом: дети играют на площадке, катаются на катке, в магазинах полно покупателей, а на фуд-корте практически нет свободных мест.

Именно там наша съемочная группа встречается с представителями СОМа. Еще до нашего прихода Григорий и Таня решили сами проверить эвакуационные выходы, шли по «зеленой» стрелке, который указывает путь и заблудились…

Идем по маршруту вместе, ориентируемся на слово «выход». Активисты показывают дверь. Она открывается только в одну сторону. Человек, который окажется за ней уже не сможет вновь зайти в помещение, если ему не откроют с другой стороны. Создается ощущение, что выход блокируется. От этого не по себе. Мне везет, меня не закрыли, потому что я не одинока в своем эксперименте. Активисты открывают дверь, я возвращаюсь в холл подсобного помещения.

Сотрудницы торгового центра из соседней подсобки объясняют, что у охранников есть специальный «крючок, который открывает дверь и с другой стороны».

Возмущению нашему нет предела: «Как так? Зайти и потом не выйти!». Оказывается, что виной всему незнание. Такие замки представляют систему «Антипаника». Механизмы применяют в зданиях, где находится большое количество людей. Система обеспечивает экстренную эвакуацию. Для того чтобы выбежать из помещения, надо просто нажать на ручку. Дверь, в этом случае, откроется, даже если замок в ней будет закрыт на все обороты.

Система оказывается полезным девайсом, но малопонятным для обывателя.

Идем дальше по коридору и видим строительный мусор, емкости, похожие на газовые баллоны. Проходящие мимо люди, вероятно, имеющие отношение к ТРК, не знают об их содержимом и вопросительно пожимают плечами.

Мы пытаемся открыть двери. За одной из них оказывается зал игровой площадки. На стене в зале висит план эвакуации. Табличка «выход» не горит, стрелок, обозначающих направление к аварийному выходу, тоже нет.

Мы заходим в другую дверь и попадаем на лестницу, которая является пожарным выходом. Свет загорается автоматичеки — датчик реагирует на движение. Похоже, что так до первого этажа. Но проверить не получается. Команду из четырех человек остановил сотрудник службы охраны. Высокий мужчина металлическим голосом, продолжая наслаждаться жевательной резинкой, сообщает, что находиться здесь нельзя, потому что территория частная.

Мы выходим в торговый зал. Сотрудник службы охраны облегченно выдыхает. Мужчина показывает несколько эвакуационных выходов, двери которых расположены непосредственно на четвертом этаже. Сотрудник службы показывает все новые и новые двери с системой «Антипаника».

При всей учтивости сотрудник торгового комплекса не разрешил нам дальше гулять по подсобным помещениям и быстро удалился, когда мы пришли в торговый зал. Так что дойти до первого этажа и найти выход у нас, к сожалению, не получилось.