Развитие Тибета в новую эпоху невозможно остановить

Лхаса, 28 марта / Синьхуа / — Тибетцы уверены, что будут жить счастливее под руководством Коммунистической партии Китая . Об этом сообщил глава администрации Тибетского автономного района Цичжала.

"Никакая сила не помешает тибетскому народу жить благополучно и осуществить свою великую мечту, пока мы сплочены вокруг ЦК КПК, ядром которого является товарищ Си Цзиньпин , и высоко несем знамя идей Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи", — сказал он.

"Любая попытка раскола страны обречена на провал и будет осуждена народом и наказана историей", — добавил Цичжала.

С 2009 г. 28 марта в Тибете отмечается День освобождения тибетцев от крепостного рабства. Освобождение тибетцев от феодально-крепостнического режима произошло в 1959 г., в результате чего, свободу обрели 1 млн крепостных рабов /90 проц. населения Тибета в те времена/.

"Те, кто смог вынести тьму, будут особенно ценить свет", — отметил глава администрации, говоря о жестоком обращении с рабами и отсталости Тибета при феодально-крепостническом режиме.

В прошлом году рост ВВП Тибета составил 10 процентов, что свидетельствует о двузначном росте 25 лет подряд.

В 2017 г. ВРП АР достиг 131,06 млрд юаней /около 20,5 млрд долларов США/. Размер располагаемых доходов на душу населения среди городского и сельского населения увеличился на 10,3 и 13,6 процента соответственно.

За последние пять лет 530 тыс. человек были избавлены от нищеты в Тибете. АР взял на себя ведущую роль в стране по обеспечению населения 15-летним обязательным образованием и бесплатными медицинскими осмотрами. -0-