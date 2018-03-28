В библиотеке на Дубнинской дадут мастер-класс по рисованию храмов

В среду, 11 апреля, в библиотеке № 37 на Дубнинской улице состоится мастер-класс «Храмы Руси» от педагога изостудии Марии Яголы. Об этом сообщила библиотекарь первой категории Лариса Луцовская.

— Мастер-класс состоится в честь Светлого Христова Воскресения. На занятии каждый сможет попробовать себя в рисовании православных храмов, — рассказала Луцовская. — У каменных храмов на Руси долгая история: древнейшие сказания и предания донесли до нас сведения о самых первых храмах, созданных еще самим святым Владимиром.

Занятие продлится с 14.00 до 15.00. Вход свободный, предварительная регистрация не требуется. Напоминаем, библиотека № 37 располагается по адресу ул. Дубнинская, д. 16, корп. 1. (мю)