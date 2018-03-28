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В Татарстане стартовал международный автомобильный форум TIAF
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В Татарстане стартовал международный автомобильный форум TIAF 

Car.ru 1 час назад
Фото: Car.ru
Сегодня Казань открыла двери международного автофорума TIAF. Мероприятие запланировано на три дня (до 30.03.2018 года).
Гости форума и представители автопроизводителей обсудят как глобальные темы в современном автомобилестроении, как то беспилотные технологии и электромобили, так и остановятся на проблемах и перспективах отечественного авторынка на обозримое будущее.
Для участия в мероприятии зарегистрировались около ста автокомпаний из Китая, Турции и Российской Федерации.
Ожидается, что кроме чисто форумной дискуссии, будут организованы выставки автокомпаний, где они поделятся своими свежими разработками в автомобильной сфере.
На концовку форума организаторы запланировали подробную экскурсию на филиал отечественного автогиганта "КАМАЗ" в Татарстане.
Также ожидается что за эти три дня будет заключено много взаимовыгодных контрактов между участниками.
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