В Татарстане стартовал международный автомобильный форум TIAF

Сегодня Казань открыла двери международного автофорума TIAF. Мероприятие запланировано на три дня (до 30.03.2018 года).

Гости форума и представители автопроизводителей обсудят как глобальные темы в современном автомобилестроении, как то беспилотные технологии и электромобили, так и остановятся на проблемах и перспективах отечественного авторынка на обозримое будущее.

Турции и Российской Федерации. Для участия в мероприятии зарегистрировались около ста автокомпаний из Китая

Ожидается, что кроме чисто форумной дискуссии, будут организованы выставки автокомпаний, где они поделятся своими свежими разработками в автомобильной сфере.

Татарстане. На концовку форума организаторы запланировали подробную экскурсию на филиал отечественного автогиганта "КАМАЗ"

Также ожидается что за эти три дня будет заключено много взаимовыгодных контрактов между участниками.