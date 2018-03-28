Новые аттракционы установят в начале осени в парке «Пехорка» в Балашихе

Новые аттракционы установят в парке «Пехорка» в Балашихе в сентябре 2018 года. Об этом сообщил глава Балашихи Сергей Юров.

В рамках второго этапа реконструкции

эко-парка

«Пехорка» в Балашихе мы модернизируем аттракционную зону. В апреле будут демонтированы старые аттракционы, а в сентябре установлены новые

По словам главы Балашихи, в рамках второго этапа реконструкции парк «Пехорка» будет разделен на функциональные зоны. Здесь появятся павильоны ярмарок, зона тихого отдыха с аллеями и скамейками, набережная с деревянным настилом и песочным пляжем, зона спортивного отдыха с вейк-станцией

и трибунами для зрителей с возможностью проводить соревнования, также будут обустроены веломаршруты.

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Первый этап реконструкции

эко-парка

«Пехорка» в Балашихе завершился в 2017 году. На территории зоны отдыха проложены новые пешеходные дорожки, установлены детские площадки и современные опоры освещения, смонтирована летняя сцена и арка на входе, построен монолитный

скейт-парк. Реконструкция парка «Пехорка» завершится в 2018 году.

Ранее сообщалось, что проект благоустройства Пестовского парка в микрорайоне Железнодорожный в Балашихе жители города приветствовали аплодисментами на общественных слушаниях.