Развитие региона пойдет по «дорожной карте»

На минувшей неделе губернатор Валерий Радаев совместно с министрами регионального правительства и руководителями муниципальной власти провел личный прием граждан.

С какими просьбами обратились к главе региона саратовцы, а также каковы перспективы решения самых важных социальных проблем в ближайшие годы, узнал наш корреспондент.

Здоровье на контроле

Одной из первых в ходе приема к губернатору обратилась жительница поселка Октябрьский Городок Татищевского района. Она рассказала, что ее поселение входит в муниципальное образование наряду с тремя сёлами общей численностью 4 тысячи человек. При этом из четырех положенных фельдшерско-акушерских пунктов функционируют только два. В самом же Октябрьском Городке здание сельской амбулатории вот уже несколько лет находится в плачевном состоянии и нуждается в капитальном ремонте. Кроме этого, врач, проработавший на этом месте более 17 лет, уволилась в прошлом году, и жителям поселка теперь приходится обращаться за помощью в медучреждения Татищева, расположенного примерно в 10 километрах от Октябрьского Городка. Особенно тяжело в сложившихся условиях пенсионерам и мамам с маленькими детьми. Валерий Радаев в свою очередь пообещал, что эти вопросы будут решены в ближайшее время в приоритетном порядке.

— Президент России Владимир Путин в своём Послании Федеральному Собранию РФ обозначил комплексное развитие первичного звена в здравоохранении. Президент поставил задачу — она будет выполнена. Сегодня продолжаем строить фельдшерско-акушерские пункты там, где это необходимо, — подчеркнул глава региона. — Также будем решать вопрос доступности медицины за счёт передвижных амбулаторий. Комплексно подходим к обеспечению медицины кадрами, и это наша общая задача — региональной, муниципальной властей. Она должна решаться через механизмы мотивации, поддержки молодых врачей. Это, прежде всего, профориентация со школьной скамьи. Молодёжь нужно заинтересовать, дать стипендии, обеспечить жильём, то есть создать нормальные условия для жизни и работы. Губернатор также отметил, что в небольших сельских поселениях планируется организация социальных центров, которые объединят функционал соцучреждений, в том числе медицинской направленности.

Что касается конкретной ситуации, сложившейся в Октябрьском Городке, глава региона поручил министру здравоохранения взять на контроль вопрос с ремонтом амбулатории и обеспечением медучреждения кадрами. Предполагается, что к работе в селе Октябрьский Городок в рамках программы «Сельский доктор» будет привлечен опытный специалист из Саратова . Кроме того, по просьбе жителей Валерий Радаев поручил приобрести для амбулатории современную стоматологическую установку. Районные власти обещали помочь селу с санитарной машиной.

Газ для новосёлов

В числе тех, кто напрямую обратился к главе региона с просьбой решить свою проблему, многодетный отец из Балакова. Мужчина рассказал, что проживает в 21-м микрорайоне города, где выделено 300 земельных участков для многодетных семей. Было отмечено, что к настоящему времени в микрорайоне решены вопросы с водоснабжением и подведением электричества, в процессе — организация уличного освещения. При этом открыт вопрос с газификацией посёлка. В ответ губернатор поручил министру промышленности и энергетики области Андрею Куликову , главе минстроя и ЖКХ Дмитрию Тепину взять решение вопроса на контроль. Были обозначены конкретные сроки: в течение 2,5 месяцев провести экспертизу и подготовить проект газификации посёлка, а в начале лета приступить к работам.

«Наша задача — не только обеспечить многодетные семьи земельными участками, как предписывает закон, но и наладить всю необходимую инфраструктуру. Сейчас на повестке дня вопрос газификации, и он должен быть решён в предельно короткие сроки», — заявил Валерий Радаев.

Вопрос транспорта

Личное общение главы региона теперь уже с жителями областного центра продолжилось на рынке «Комсомольский» в Заводском районе, куда Валерий Радаев приехал субботним утром.

К главе региона поступили обращения от жителей с жалобой на плохую транспортную доступность рынка. При рынке построена развязка, до которой были продлены шесть автобусных маршрутов, однако водители зачастую не заезжают на нее, и людям приходится идти от остановки на улице Тульской. Кроме того, жители попросили продлить сюда маршрут № 226 от Красного Текстильщика. Губернатор поручил взять этот вопрос на контроль главе Саратова Михаилу Исаеву , чтобы жители могли с комфортом добраться до рынка. Затем глава региона осмотрел торговые ряды, поинтересовался ценовой политикой на местные товары. Губернатор обратил внимание, что некоторые товары, например мясо птицы, кондитерские изделия, представлены только продукцией из других регионов. « Минсельхозу рассмотреть ситуацию, продукция саратовских производителей должна быть представлена во всех категориях», — заявил Валерий Радаев.

Также губернатор предложил организовать на территории рынка сельхозярмарку, поручив проработать этот вопрос владельцам рынка совместно с профильным зампредом правительства, министерством экономики и администрацией города. «Рынок должен стать центром торговли для Заводского района. Нужно создать все условия, чтобы и жителям, и сельхозпроизводителям было удобно», — отметил глава региона.

Программа президента

Вопросы социально-экономического развития региона затрагивались и в ходе совещания губернатора с руководителями органов исполнительной власти области. Чиновники подвели итоги социально-экономического развития Саратовской области за январь-февраль 2018 года и определили задачи, которые должны реализовать власти до конца года.

Министр экономического развития области Юлия Швакова озвучила основные цифры статистики, по которым определяется экономическое здоровье региона. По ее словам, в настоящий момент численность официально зарегистрированных безработных в области (на 1 марта) составляет 11,7 тыс. человек, или всего 0,9% от экономически активного населения (по Российской Федерации — 1,0%). По сравнению с соответствующим периодом прошлого года безработица снизилась на 14,9%. Среднемесячная заработная плата, по предварительной оценке, составляет 25 630 рублей. Рост реальных доходов населения до конца года планируется обеспечить на 1,4%, рост средней заработной платы — до 26 820 рублей.

Юлия Швакова напомнила, что область в числе пилотных регионов принимает участие в реализации президентской задачи по повышению производительности труда не менее чем на 10%. Достичь таких показателей планируется за счет внедрения научной организации труда, инновационных решений, совершенствования логистики. Задачи в сельском хозяйстве — не менее 101,1% роста по итогам года. Основные подходы: развитие кооперации, модернизация мелиоративного комплекса и в целом сохранение набранных темпов роста. Комплексные подходы будут реализованы в части поддержки предпринимательства, прежде всего малого и среднего бизнеса. Особое внимание будет уделено развитию в сфере инноваций. Юлия Швакова напомнила, что президентом поставлена задача — до 2025 года обеспечить долю инвестиций за счет инноваций на уровне 25-27%.

По итогам обсуждения вопроса губернатор Валерий Радаев дал поручение составить «дорожную карту» по каждому из направлений, озвученных в Послании Президента РФ.

-Должно быть чёткое видение развития области до 2025 года. Сформулируйте конкретные задачи для каждого ведомства, — подчеркнул глава региона.