«Ярославльводоканал» провел мероприятия по обеспечению населения чистой водой в паводковый период

АО «Ярославльводоканал» завершает подготовку к работе в паводковый период. Специалисты предприятия выполнили целый комплекс мероприятий по предотвращению подтоплений и повреждений коммуникаций во время таяния снега и вскрытия рек.

— Основные производственные объекты, от которых зависит водоснабжение жителей Ярославля , готовы к прохождению паводка, — подчеркнул технический директор АО «Ярославльводоканал» Александр Махалкин. — Качество питьевой воды соответствует санитарным нормам и будет находиться под непрерывным контролем предприятия весь паводковый период. Определены участки возможного подтопления инженерных сетей и сооружений АО «Ярославльводоканал» при повышении уровня воды в реках Волге и Которосли. Уточнены мероприятия по их защите, необходимые для этого материалы приобретены.

На водопроводных станциях, которые обеспечивают ярославцев питьевой водой, на период весеннего паводка усилен контроль за качеством исходной и питьевой воды, создан нормативный запас реагентов.

— Подготовка к наступлению паводкового сезона проводится ежегодно во всех подразделениях «Ярославльводоканала», — рассказала заместитель начальника Северной водопроводной станции Алена Якимович. — На водопроводных станциях выполняются ревизия и планово-предупредительный ремонт оборудования для приема, приготовления и дозирования комплекса реагентов, используемых при подготовке питьевой воды, а также насосного оборудования. Постоянно обеспечивается пополнение необходимого запаса реагентов, используемых для очистки исходной воды. С приходом календарной весны усилен контроль за уровнем и качеством воды в водоисточнике для оперативного изменения технологических режимов работы станции.

Алена Якимович добавила, что весь комплекс подготовительных мероприятий направлен на поддержание бесперебойной работы водопроводной станции и обеспечение жителей города питьевой водой, соответствующей санитарным нормам.

Также на «Ярославльводоканале» сформированы дополнительные аварийные бригады для оперативного устранения во время паводка аварийных ситуаций на сетях водоснабжения и водоотведения. Транспортные средства, дорожно-строительная и водоотливная техника находятся в исправном состоянии.

Справка

С 1 января 2019 года согласно областному закону полномочия в сфере водоснабжения и водоотведения переходят на региональный уровень. Система будет базироваться в двух районах: это северный, где якорным водоканалом выступает рыбинский, и южный, где базовым станет «Ярославльводоканал». Решение о передаче полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения на областной уровень направлено на выполнение поручения Президента России Владимира Путина о сохранении реки Волги как уникального природного символа России и поставленной Дмитрием Мироновым задачи по обеспечению населения региона чистой водой.

В настоящее время опорные водоканалы уже обслуживают порядка 75 процентов населения области — 9 муниципальных образований. С каждым из оставшихся составлена дорожная карта по инвентаризации, постановке имущества на учет и передаче его в казну региона, а потом в опорный водоканал. Процесс планируется завершить в течение 2018 года. Параллельно ведется разработка единой схемы водоснабжения и водоотведения региона, в которую войдут все муниципальные образования и населенные пункты, где будут действовать водоканалы.