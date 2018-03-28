СМИ узнали, что стало аргументом для замены F-16 на F-35 в Бельгии

БРЮССЕЛЬ , 28 мар — РИА Новости . Возможности новейших американских F-35 нести тактическое ядерное оружие упоминались в числе аргументов при рассмотрении вариантов замены находящихся на вооружении у ВВС Бельгии F-16, заявил депутат фламандской социал-демократической партии S.PA Дирк ван дер Мален; в минобороны страны эти заявления опровергли.

В Бельгии не утихает политический скандал вокруг срока эксплуатации истребителей F-16. Местные СМИ с подачи находящихся в оппозиции социалистов сообщили о якобы переданном минобороны в апреле 2017 года экспертном докладе американского Lockheed Martin, согласно выводам которого срок эксплуатации бельгийских F-16 может быть продлен на шесть лет. При этом минобороны проводит тендер на закупку новых 34 истребителей-бомбардировщиков на несколько миллиардов евро.

Бельгийское издание VRT De Standaard сообщило в среду о существовании датированного еще 2015 годом документа из аппарата минобороны, в котором якобы содержалась рекомендация оснастить ВВС Бельгии «боевым самолетом пятого поколения». При этом в документе, согласно публикации, упоминается о «возможности ядерного сдерживания», которая есть у новейших американских истребителей.

"Выбор F-35 уже был зафиксирован в 2015 году. Министр обороны Стивен Вандепут всегда отрицал, что возможность нести ядерное оружие было важным критерием при выборе, но это не соответствует реальности", — приводит издание Le Soir слова депутата Дирка ван дер Малена, который ознакомился с документом.

Сам министр отверг подозрения, заявив, что речь идет всего лишь об одном из нескольких десятков черновиков, которые распространялись на заседаниях по выработке рабочих идей и предложений еще до начала переговоров по оборонной стратегии на 2016-2030 годы, и цитируемый в прессе документ ничего не значит.

Планируется, что первый F-16 ВВС Бельгии будет списан в 2023 году, а к 2028 году все самолеты этой модификации будут выведены из эксплуатации. Подписание контракта на поставку ожидается не позднее начала 2019 года.