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Новотны: судьбу программы QE ЕЦБ решит летом
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Новотны: судьбу программы QE ЕЦБ решит летом 

Вести.Ru 38 минут назад
Фото: Вести.Ru
Москва, 28 марта — «Вести. Экономика». Европейский центральный банк (ЕЦБ) решит этим летом сократить скупку облигаций, если все будет развиваться так, как ожидается, заявил Эвальд Новотны, предупреждая, что ЕЦБ не должен идти вне тренда, передает Reuters.
Эвальд Новотны EPA/HELMUT FOHRINGER
ЕЦБ в этом месяце заявил, что он может продлить свою программу скупки облигаций на 2,55 триллиона евро после сентября, если это будет необходимо. Но регулятор не заявлял о расширении программы, что свидетельствует о том, что он может завершить трехлетнюю программу стимулов до конца 2018 года. «Эта программа закупок продлится до конца сентября 2018 года. Летом нам придется решать, что будет дальше», — сказал Новотны, который, как губернатор Национального банка Австрии, находится на заседании совета управляющих ЕЦБ. "И я думаю, что если у нас будет такая ситуация, как сейчас, мы ожидаем … что у нас будет возможность значительно сократить эту программу и перейти к ее завершению", — сказал Новотны, который ранее призвал завершить скупку активов. На вопрос о том, какие уроки он извлек из раннего сокращения скупки облигаций и повышения процентных ставок в США, он сказал, что нужно действовать, когда это необходимо, чтобы не отставать от трендов. В интервью государственному телеканалу ORF он сказал, что скупка активов не должна быть продлена после сентября. "Эта программа работает до конца сентября этого года. Затем нужно будет решить, следует ли ее продолжать. Я лично считаю, что больше не нужно", — сказал он.
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