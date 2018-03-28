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Совещание с операторами соревнований «Школа Безопасности»
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Совещание с операторами соревнований «Школа Безопасности» 

Управа района Арбат города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Арбат города Москвы
В Центральном административном округе столицы прошло координационное совещание по вопросам подготовки проведения межрайонного (окружного) этапа соревнований «Школа Безопасности» и Московских городских полевых лагерей.
На встрече присутствовали первый заместитель начальника Управления по ЦАО ГУ МЧС России по городу Москве полковник внутренней службы Дмитрий Мельников, заместитель начальника Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Рожков, представители опорных (базовых) площадок, ответственные за координацию работы на территории межрайонных советов директоров образовательных организаций.
— В окружном этапе соревнований «Школа безопасности» примут участие команды общеобразовательных учреждений Центрального административного округа по двум возрастным группам: младшая — юноши и девушки 13-14 лет и старшая — 15-16 лет, — говорит оператор-координатор системы экологического образования, краеведения и туризма по МРСД№2 Арсений Калашников. — Командам предстоит продемонстрировать навыки оказания первой помощи, извлечения условного пострадавшего из зоны АХОВ и завала, надевания боевой одежды пожарного, боевого развертывания с подачей воды, поражения мишени и многое другое.
В ходе совещания утверждено положение о проведении в ЦАО Московских городских полевых лагерей «Юный пожарный», «Юный спасатель» и «Юный водник», определены площадки для тренировок команд на базе Пожарно-спасательного отряда №202 ГКУ «ПСЦ» и Пожарно-спасательных частей №2 и 9 ФПС. Также был решен вопрос привлечения специализированной техники и предоставления аварийно-спасательного инструмента, оборудования.
Заместитель начальника Управления по ЦАО Департамента ГОЧСиПБ Алексей Рожков определил приоритетные направления подготовки участников команд ЦАО, исходя из многолетнего опыта, проведения подобных соревнований.
Командам необходимо пройти серьезную подготовку под руководством пожарных, спасателей и медицинских работников, поэтому одним из основных вопросов встречи стал вопрос привлечения к тренировкам призеров Чемпионата Москвы по пожарно-прикладному спорту.
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