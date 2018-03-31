СКР потребует выдачи совладельца ТЦ «Зимняя вишня» Штенгелова

Сразу по приезду к торговому центру Александр Бастрыкин возложил цветы к народному мемориалу и поговорил с горожанами, которые пристально следят за ходом расследования, сообщает "ТВ Центр"

"Предполагаем провести четыре экспертизы, чтобы нам специалисты сказали, в чем причина пожара. Первая — пожарно-техническая. Существует две версии пока у нас. Это возгорание вследствие плохой электропроводки, обеспечение системы безопасности, которая не сработала. Вторая, которую выдвигают сотрудники центра, это якобы поджог какими-то молодыми людьми. Если появятся еще версии — отработаем все", — сказал Бастрыкин.

Сгоревший торговый центр фактически самострой. Разрешения на реконструкцию кондитерской фабрики в объект торговли с массовым посещением людей никто не выдавал. В субботу суд принял решение до 25 мая оставить под стражей Юлию Богданову — генерального директора Кемеровского Кондитерского комбината, которому принадлежит здание «Зимней вишни». Такое же решение суд принял в отношении Танзилии Комковой. По версии следствия, руководитель регионального стройнадзора знала о незаконных деяниях. Горожане спросили руководителя следственного комитета о коррупционной составляющей.

"Мы не исключаем коррупционной составляющей. Но прошло уже много времени. Дело уже в двух моментах — получить заключение специалистов. И второе, нам нужно изучить большой массив документов", — отметил Бастрыкин.

Он отметил, что задержание семи подозреваемых несомненно поможет следствию. Однако, это пока исполнители. Главные вопросы — к основному акционеру кондитерского комбината, превратившегося в торговый центр, Денису Штенгелову . Бизнесмен сейчас живёт в Австралии . Следствие уже подключило дипломатические каналы, чтобы потребовать выдачи бизнесмена.

Прозвучал вопрос и о квалификации охранников торгового центра. Как они должны были действовать в экстренной ситуации. Известно, что пожарная сигнализация не работала, кнопку оповещения не нажал охранник. Бастрыкин отметил общую низкую квалификацию частных охранных организаций. Этот вопрос нужно прорабатывать законодательно. Руководитель СКР остановился на количестве погибших. Тема активно обсуждалась в первые дни после трагедии.

"Что касается цифры погибших. Я вас еще раз заверяю, что у нас есть точно установленные 64 человека. То, что были вбросы в информационном пространстве, мы разобрались, откуда ветер дует. Это с Украины . Нашли пранкера, установили где проживает. Получили санкцию на его заочный арест, объявили в международный розыск. Оказывается, он профессиональный пранкер, который существует, делает [это] в целях получения прибыли. Кроме того у него явно антирусские настроения. С тем, чтобы посеять панику", — отметил руководитель СКР.

После общения с горожанами Быстрыкин направился на объект. В торговом центре продолжают работать следователи. Затем он встретился с родственниками погибших. Глава СКР отметил, что будет проводить такие встречи регулярно. Еженедельные доклады о расследовании ждёт президент России Владимир Путин . Во время визита в Кемерово он потребовал объективного и всестороннего расследования трагедии.

Сгоревший торговый центр — вещественное доказательство. Александр Бастрыкин заявил, что до окончания расследования здание снесено не будет. О сроках следствия глава СКР ответил прямо — с учетом сложности и объема работы — от нескольких месяцев до нескольких лет.