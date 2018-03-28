БЕКО анонсировала запуск социальной инициативы «Питайся как Профи» в России

Турецкий производитель бытовой техники БЕКО объявил о запуске социальной инициативы «Питайся как Профи» в России , направленной на борьбу с проблемой детского ожирения. Официальный старт кампании — 23 марта 2018 года.

21 марта в центре Москвы , в отеле LOTTE на Новинском бульваре, состоялся пресс-завтрак, на котором был анонсирован запуск социальной инициативы «Питайся как Профи» в России. Мероприятие посетили представители ведущих информационных, спортивных и отраслевых изданий страны.

Глобальная инициатива «Питайся как Профи» была разработана производителем бытовой техники БЕКО с целью привлечь внимание общественности к проблеме детского ожирения и способствовать продвижению здорового образа жизни во всем мире. Кампанию поддержали игроки и руководство ФК «Барселона», с которым у БЕКО подписано спонсорское соглашение до 2021 года. Планируется, что инициатива будет запущена в 30 странах мира. В России официальный старт кампании намечен на 23 марта 2018 года.

Со вступительной речью к прессе обратился генеральный директор ООО «БЕКО» Орхан Сайман. Он познакомил присутствующих с позиционированием бренда и рассказал об инициативе, заострив внимание на официальной статистике: «К 2025 году в мире более 70 миллионов детей столкнутся с проблемой ожирения. В прошлом году Исследовательский центр эндокринологии Министерства здравоохранения России начал широкомасштабное исследование школьников по всей стране. Результаты показывают, что процент ожирения среди учащихся увеличился с 2% до 8%. В то же время избыточный вес был зарегистрирован у 11-18% детей разных возрастных групп. При этом российские школьники подвержены ожирению в более позднем возрасте, а дети, использующие карманные деньги для покупки нездоровой пищи, находятся в основной группе риска».

Господин Сайман подчеркнул, что БЕКО — глобальный премиальный партнер футбольного клуба «Барселона» — полностью поддерживает идею влияния спорта на будущие поколения. Вместе они намерены изменить к лучшему жизни миллионов людей: социальная инициатива «Питайся как профи» повысит информированность населения о проблеме детского ожирения и поможет семьям сформировать правильное и позитивное отношение к здоровой пище.

Во время общения с прессой Орхан Сайман ответил на вопросы об инициативе, компании БЕКО и её продукции, а также презентовал рекламный ролик и пригласил представителей СМИ стать официальными медиапартнерами кампании «Питайся как Профи».

Отметим, что в рамках кампании планируются запуск мотивирующих рекламных роликов по телевидению, проведение специальных акций в торговых центрах, создание российского сайта инициативы и постоянное присутствие в информационном пространстве, а также организация мероприятий по обучению школьников основам здорового питания. Подробнее о планах по внедрению инициативы «Питайся как Профи» будет рассказано в ближайшем будущем.

Об инициативе «Питайся как Профи»

В основу глобальной инициативы компании БЕКО «Питайся как Профи», послом которой является центральный защитник ФК «Барселона» Жерар Пике (Gerard Piqué), легло стремление привнести действительно важные улучшения в жизни миллионов людей по всему миру.

Основной целью кампании является борьба с глобальной проблемой ожирения путем информирования детей и их родителей о важности здорового питания. Для этого будут подобраны и адаптированы рецепты блюд, составляющих основу сбалансированного рациона их кумиров — игроков ФК «Барселона», уделяющих правильному питанию особую роль в достижении высоких спортивных результатов.

Российский сайт инициативы — http://www.beko.ru/eatlikeapro

О БЕКО

Компания БЕКО, принадлежащая Arçelik Group, является международным производителем бытовой техники и Глобальным Премиальным Партнером ФК Барселона. Выпускаемые продуктовые линейки включают крупную и мелкую бытовую технику, а также системы кондиционирования. БЕКО является ведущим европейским производителем в сегменте отдельно стоящей крупногабаритной бытовой техники и стал самым быстрорастущим брендом европейского рынка в период с 2000 по 2016 гг.

Компания БЕКО является лидером на рынках отдельно стоящей бытовой техники Франции и крупногабаритной бытовой техники в Польше , а также одним из крупнейших игроков на рынке бытовой техники Великобритании . Кроме того, в течение последних пяти лет бренд БЕКО был самым быстрорастущим брендом на рынке крупногабаритной бытовой техники Германии (крупнейшего рынка в Европе в этом сегменте), превысив среднерыночный показатель роста почти в три раза.

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