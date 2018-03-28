Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории

Внедрение новейших цифровых технологий позволит своевременно и оперативно влиять на технологический процесс, а также сократить время выдачи результатов испытаний и усилить систему контроля качества продукции, которая функционирует в НК «Роснефть» на всех этапах производства, доставки и реализации потребителям моторных топлив.

В числе нового оборудования Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — установка для определения октанового числа моторных топлив, в конструкции которой интегрирован бензиновый двигатель, датчики с системой передачи информации и компьютерный процессор.

Также начаты испытания на новых установках с компьютерным управлением для вакуумной дистилляции тяжелых нефтяных остатков с целью определения выхода светлых нефтепродуктов.

Новые автоматические анализаторы предельной температуры фильтруемости позволили отказаться от ручного метода при определении низкотемпературных свойств дизельного топлива.

Масштабная программа модернизации осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.