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Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории
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Сызранский НПЗ завершил техперевооружение центральной заводской лаборатории 

Волга Ньюс 1 час назад
Фото: Волга Ньюс
Внедрение новейших цифровых технологий позволит своевременно и оперативно влиять на технологический процесс, а также сократить время выдачи результатов испытаний и усилить систему контроля качества продукции, которая функционирует в НК «Роснефть» на всех этапах производства, доставки и реализации потребителям моторных топлив.
В числе нового оборудования Испытательного центра нефти и нефтепродуктов — установка для определения октанового числа моторных топлив, в конструкции которой интегрирован бензиновый двигатель, датчики с системой передачи информации и компьютерный процессор.
Также начаты испытания на новых установках с компьютерным управлением для вакуумной дистилляции тяжелых нефтяных остатков с целью определения выхода светлых нефтепродуктов.
Новые автоматические анализаторы предельной температуры фильтруемости позволили отказаться от ручного метода при определении низкотемпературных свойств дизельного топлива.
Масштабная программа модернизации осуществляется в соответствии с положениями новой стратегии развития НК «Роснефть» до 2022 года, одним из ключевых направлений которой является обеспечение технологического лидерства компании во всех аспектах ее деятельности.
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