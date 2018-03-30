Сквер в Челябинске назовут в честь ветерана Великой Отечественной войны

Челябинцы предложили назвать сквер в Металлургическом районе в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск.

С инициативой появления на ЧМЗ „Александровского сквера“ выступили районные депутаты. Таким образом они решили увековечить заслуги ветерана Великой Отечественной войны Александры Дмитриевны Белозёровой. В её честь назовут сквер возле юридического колледжа по ул.50 лет ВЛКСМ, 1. Документы находятся на согласовании в мэрии.

Александра Белозёрова является обладательницей ордена Отечественной войны II степени и 14 юбилейных медалей. Она родилась в Курганской области и в 1943 году ушла добровольцем на фронт. Затем работала на ЧМК. 25 марта ей исполнилось 95 лет.

»Александра Дмитриевна до сих пор регулярно проводит гражданско-патриотические занятия для школьников и студентов техникумов, рассказывает им о боевой молодости своего поколения», — отмечают в администрации Металлургического района.

Напомним, ранее жители ЧМЗ предложили сделать платным посещение парка имени Тищенко.