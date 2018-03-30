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Сквер в Челябинске назовут в честь ветерана Великой Отечественной войны
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Сквер в Челябинске назовут в честь ветерана Великой Отечественной войны 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Челябинцы предложили назвать сквер в Металлургическом районе в честь ветерана Великой Отечественной войны, сообщает корреспондент «АиФ-Челябинск.
С инициативой появления на ЧМЗ „Александровского сквера“ выступили районные депутаты. Таким образом они решили увековечить заслуги ветерана Великой Отечественной войны Александры Дмитриевны Белозёровой. В её честь назовут сквер возле юридического колледжа по ул.50 лет ВЛКСМ, 1. Документы находятся на согласовании в мэрии.
Александра Белозёрова является обладательницей ордена Отечественной войны II степени и 14 юбилейных медалей. Она родилась в Курганской области и в 1943 году ушла добровольцем на фронт. Затем работала на ЧМК. 25 марта ей исполнилось 95 лет.
»Александра Дмитриевна до сих пор регулярно проводит гражданско-патриотические занятия для школьников и студентов техникумов, рассказывает им о боевой молодости своего поколения», — отмечают в администрации Металлургического района.
Напомним, ранее жители ЧМЗ предложили сделать платным посещение парка имени Тищенко.
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