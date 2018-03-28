Из коробки и пластилина: школьный проект сквера на ЧМЗ признали лучшим в России

Челябинская семиклассница Елизавета Рожкова вместе с преподавателем химии создала проект благоустройства заброшенного сквера в Металлургическом районе, мимо которого ежедневно проходят ученики её школы № 73. Для работы потребовались серьёзные лабораторные исследования, фантазия и подручные материалы. В итоге проект стал лучшим на всероссийском конкурсе в Москве и заинтересовал депутата Госдумы

Всё началось со школьной исследовательской работы. Лиза и её научный руководитель Людмила Вятченникова решили посвятить её вопросам экологии.

Над проектом школьница трудилась вместе с учителем химии Людмилой Вятченниковой

— Именно тогда на глаза попался сквер на улице Дегтярёва. Мы каждый день с одноклассниками ходим мимо него, и как-то он не вызывает положительных эмоций, — рассказала 74.ru Елизавета Рожкова. — Сейчас он больше напоминает парковку для машин, чем место отдыха. Мы изучили здесь почву, воздух, проверили в лаборатории водные вытяжки. Результаты оказались не очень. Из-за машин в почве очень много серы. И лишайники там почти не растут — воздух загрязнён.

Для решения этой проблемы школьница разработала проект благоустройства заброшенного участка. Чтобы определиться с кругом работ в сквере, она опросила всех учеников школы и их родителей. Важным моментом стал бюджет проекта. По предварительным подсчётам девочки, на благоустройство потребуется не больше 150 тысяч рублей.

Мимо заброшенного сквера дети каждый день ходят в школу

— Для начала необходимо убрать из сквера автостоянку, посадить кустарники, много растений, сделать подрубки деревьям, чтобы они были в хорошем состоянии и очищали воздух, — продолжает семиклассница. — Мы написали работу, отправляли письма депутатам и в администрацию, но ответа не приходило.

Для наглядности школьница вместе с родителями сделала макет проекта. Для этого использовала подручные материалы.

— Сначала мы попробовали нарисовать на бумаге, как он будет выглядеть, — поделилась Елизавета. — Потом мы взяли коробку — самую большую, что у нас была. Траву делали из ткани. Там есть фонари, деревья. Они из веточек и пластилина, фонарики из бусинок. Клумба из искусственных цветов. Детская площадка тоже из палочек и кинетического песка. Так и получился готовый макет.

Жюри фестиваля «Шаг в будущее» в Москве впечатлил творческий подход челябинской школьницы. Из 15 работ в секции «Экология» в её возрастной категории Елизавета Рожкова стала лучшей. Также её проект принял участие во всероссийском фестивале творческих открытий и инициатив «Леонардо».

Проект Лизы Рожковой признали лучшим в регионе, а затем и в стране

Работу челябинской школьницы поддержали в Госдуме. Депутат Владимир Бурматов помог организовать поездку девочки на всероссийский этап конкурса в Москву и сейчас ищет деньги на реализацию проекта. Пока летом в Металлургическом районе по программе благоустройства планируется отремонтировать 26 дворов и сквер на Богдана Хмельницкого.

— Мне сказали, что нашу работу уже рассматривают на включение в программу благоустройства Челябинска , — говорит Лиза Рожкова. — Надеюсь, удастся привести сквер в порядок.

Вместе с ней на конкурсе в Москве свой проект представила ученица восьмого класса Мария Уфимцева. Школьница исследовала загрязнение снежного покрова и почвы Металлургического района противогололедными смесями.