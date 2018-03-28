Почему Александр I понравился Наполеону

Старший внук императрицы Екатерины II Александр I — император, оставивший колоссальное количество загадок: как о своей жизни, так и о смерти.

Знал ли царевич о заговоре против его отца? Чем юный самодержец так понравился французскому императору Наполеону Бонапарту? Почему не состоялся союз двух императоров? К чему привела любовь Александра I странствовать инкогнито? Кого на самом деле похоронили в гробу под видом государя?

Убийство отца

Александр Павлович стал императором России 12 марта 1801 года. Накануне ночью в Михайловском замке заговорщиками был убит его отец Павел I. До сих пор загадка, какую роль в заговоре сыграл сам Александр. Есть мнение, что перед выступлением заговорщики известили его о своих планах и он якобы просил клятвенного обещания не покушаться на жизнь его отца. Однако выполнять требования наследника никто не собирался.

В воспоминаниях медиков, осматривавших тело, сохранились упоминания о следе удушения — широкой полосе вокруг шеи (мемуаристы единодушно говорят о шарфе как орудии убийства, но чей это был шарф, так и осталось неясным), травмы ног свидетельствовали, что императора били, чтобы поставить на колени и задушить.

Также все тело было в подтёках, возникших уже после смерти, когда убийцы издевались над трупом. Впоследствии Александр не любил вспоминать о смерти отца, а те, кто мог распространить какие-либо слухи, оказались в опале.

13 царских отпрысков

Как известно, у Александра от брака с дочерью баденского наследного принца, ставшей в православии Елизаветой Алексеевной, были две официальные дочери, умершие во младенчестве. По неофициальным данным, у Александра были ещё 11 внебрачных детей. Первый «бастард» родился, когда Александр ещё не был императором. Его матерью была княгиня София Всеволожская.

Затем, в течение 15 лет, фавориткой Александра стала Мария Нарышкина, являвшаяся супругой одного из богатейших вельмож екатерининской эпохи. По слухам, она родила ему четырёх дочерей и сына, а также настаивала, чтобы Александр расторг свой брак с Елизаветой и женился на ней.

Однако у невероятно красивой фемины были и другие любовники, кроме императора, Например, князь Гагарин, в итоге попавший в опалу за связь с царской зазнобой, да и самого мужа — Дмитрия Нарышкина списывать со счетов не стоит. Среди возможных продолжательниц царского рода также бывшая любовница Наполеона, актриса мадмуазель Жорж (Марина Веймер), гастролировавшая по России, имевшая интригу с царём и родившая по возвращении во Францию девочку.

Впрочем, среди кандидатов в отцы значится и Александр Бенкендорф , ставший впоследствии шефом Третьего отделения, тогдашнего аналога ФСБ . А в Париже могли приплести для солидности и русского царя. Подобное произошло и в Варшаве

Стоило Александру там побывать, как объявилась гордая полячка, о сыне которой заговорили, что он потомок русского царя. Ещё двух дочерей и сына царю «родили» российские подданые, приёем мать одной — грузинская княжна, а имя другой вообще неизвестно, отцовство последнего сына тоже сомнительно.

Союз двух императоров

Первая встреча императоров Александра I и Наполеона произошла летом 1807 года во время подписания Тильзитского перемирия, которое предложил Александр, опасаясь за свою империю. Наполеон согласился и даже подчеркнул, что он желает не только мира, но и союза с Россией.

«Союз Франции с Россией постоянно был предметом моих желаний», — уверял он Александра. Насколько искренним было это уверение? После встречи Наполеон так писал Жозефине: «Я был им крайне доволен. Это молодой, чрезвычайно добрый и красивый император. Он гораздо умнее, чем думают».

Однако союза двух императоров так и не получилось. Возможно, причиной размолвки стало то, что во время этой встречи Наполеон намекнул Александру на отцеубийство, чего тот никогда Наполеону не простил. Но так как Александр I мог с детства лицемерить, то он искусно перевоплотился и прекрасно сыграл роль. Подписанные с Наполеоном соглашения были формальностью: Александр продолжал вести независимую европейскую политику и нарушать требования Наполеона о континентальной блокаде Англии

Смоленские партизаны

По воспоминаниям, император Александр чрезвычайно любил странствовать инкогнито. Он часто заходил в находившиеся на его пути дома частных лиц, беседовал с хозяевами, своей предупредительностью приобретал их доверие, расспрашивал их и таким путём узнавал о настроениях своих подданных. В народной памяти сохранился даже факт пребывания императора в партизанах во время нашествия Наполеона.

Возможно, в основе легенды — слова, сказанные полковнику Мишо, прибывшему с донесением о настроениях в армии после сдачи Москвы : «Я отращу себе бороду до сих пор (показывая рукою на грудь свою) и лучше соглашусь питаться хлебом в недрах Сибири, чем подпишу стыд моего отечества и моих добрых подданных». Уже в наши дни появилась песня:

«Ходят слухи, будто сам император Александр Партизанит по лесам на Смоленщине».

Умер Александр I в Таганроге, куда приехал со своей супругой. Причиной поездки была болезнь императрицы, которой врачи прописали пребывание на юге, указывая, между прочим, на Крым . Но Александр, проезжавший раньше через Таганрог, нашёл его во всех отношениях удобным для супруги. В Таганроге царь вёл размеренную, без всякого придворного этикета жизнь.

Одевался в простой военный мундир, ходил с императрицей на базар, где удивлялся дешевизне продуктов. Осенью по приглашению новороссийского генерал-губернатора Михаила Воронцова государь отправился в Крым, откуда вскоре вернулся больным, но лекарства принимать отказывался. Болезнь быстро прогрессировала, и 1 декабря царь скончался от горячки с воспалением мозга. Появилась даже эпиграмма, приписываемая Пушкину: «Всю жизнь свою провёл в дороге, Простыл и умер в Таганроге».

Процессия с телом императора направилась в Петербург накануне Нового года. Однако императрица не сопровождала тело супруга и почти полгода провела в Таганроге. Ещё более странно то, что по дороге в Петербург она скончалась.

Император жив?

Смерть после короткой и странной болезни, долго откладывающийся перевоз тела в столицу и погребение вопреки обычаю позволить народу видеть лицо царя в открытом гробу не могли остаться без внимания.

В народе поползли слухи: «Государь, чтобы избежать смерти от рук заговорщиков, обменялся мундиром с часовым и встал на пост. Солдата убили вместо него, а государь, бросив ружье, бежал неизвестно куда». Ещё одна из многочисленных версий: после болезни императору стало лучше. Он скрылся в ночи, а в дом внесли труп гренадера, лицом и сложением похожего на императора. И врачи констатировали смерть того, кто лежал на императорской постели.

И ещё одна конспирологическая версия — императора вывезли из Таганрога на английской яхте, стоявшей на рейде, в Святую Землю. А вскоре после смерти в столице вспыхнуло восстание декабристов, новость о смерти царя отошла на второй план.

Старец Фёдор Кузьмич

Возможно, все эти слухи благополучно забылись, если бы в 1836 году в Пермской губернии не объявился человек без документов, назвавшийся 60-летним Фёдором Кузьмичом. Бродягу сослали ещё дальше в Сибирь. Старец был действительно странным, говорил, что не знает грамоты, но при этом спокойно мог беседовать на французском.