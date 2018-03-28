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Врачи выписали всех пострадавших от отравления газом под Тамбовом
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Врачи выписали всех пострадавших от отравления газом под Тамбовом 

РИА Новости 1 час назад
ВОРОНЕЖ, 28 мар — РИА Новости. Врачи выписали всех жителей поселка в Тамбовской области, которые попали в больницу из-за отравления газом из баллона, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.
По данным следствия, в поселке Калинин вечером 20 марта произошла утечка газа, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. Соседи почувствовали себя плохо и вызвали врачей. С отравлениями и ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них — дети. К вечеру 23 марта в больнице оставались только двое пациентов, которых планировалось выписать на этой неделе.
"Никого в больнице не осталось на сегодня, все выписаны", — сказал собеседник агентства.
Расследованием уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, занимается СК. По его данным, результаты исследования проб воздуха в окрестностях поселка показали превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.
Следователи изъяли со двора дома 24 металлических баллона, которые, по предварительной информации, были привезены в поселок мужчиной с пункта приема металлолома в Тамбове. Туда они поступили якобы с одного из самарских заводов. Следствие отмечает, что точное наименование газа в баллонах станет известно после экспертизы.
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