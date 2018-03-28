Врачи выписали всех пострадавших от отравления газом под Тамбовом

ВОРОНЕЖ, 28 мар — РИА Новости . Врачи выписали всех жителей поселка в Тамбовской области , которые попали в больницу из-за отравления газом из баллона, сообщил РИА Новости представитель администрации региона.

По данным следствия, в поселке Калинин вечером 20 марта произошла утечка газа, когда 42-летний мужчина во дворе начал демонтаж металлических баллонов. Соседи почувствовали себя плохо и вызвали врачей. С отравлениями и ожогами дыхательных путей неизвестным газом были госпитализированы 22 человека, девять из них — дети. К вечеру 23 марта в больнице оставались только двое пациентов, которых планировалось выписать на этой неделе.

"Никого в больнице не осталось на сегодня, все выписаны", — сказал собеседник агентства.

Расследованием уголовного дела о нарушении санитарно-эпидемиологических правил, повлекшем по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, занимается СК. По его данным, результаты исследования проб воздуха в окрестностях поселка показали превышение содержания в нем серной кислоты и бутанола.