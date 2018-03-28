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Более 92 тыс. жителей Ингушетии выбрали 11 территорий для благоустройства
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Более 92 тыс. жителей Ингушетии выбрали 11 территорий для благоустройства 

ТАСС 1 час назад
МАГАС, 28 марта. /ТАСС/. Более 92 тыс. жителей Ингушетии проголосовали за 11 общественных территорий, которые благоустроят в рамках федеральной программы по благоустройству населенных пунктов, сообщила в среду пресс-служба регионального минстроя.
В Ингушетии 18 марта состоялось рейтинговое голосование по выбору наиболее значимых общественных территорий, в Магасе, Малгобеке, Назрани, Сунже, Карабулаке и в сельском поселении Нестеровское, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках федерального приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».
"В этом масштабном мероприятии приняли участие свыше 92 тыс. человек. Рекордное количество голосов поступило от жителей Назрани — свыше 36 тыс., на втором месте город Малгобек, там проголосовали 20 тыс. жителей, а в столице региона за объекты благоустройства проголосовало 99% жителей города. Жители Сунжи и Карабулака так же проявили заинтересованность, там за объекты благоустройства проголосовало более 15 тыс. и почти 12 тыс. человек соотвественно", — говорится в сообщении.
По итогам голосования в Назрани благоустроят новый сквер вдоль Алханчуртского канала, в Магасе, Сунже и Нестеровском благоустроят центральные улицы — Кулиева, Комсомольскую и Первомайскую соответственно. Жители Карабулака предпочли видеть благоустроенными парки Славы и имени Суламбека Осканова, а также городской стадион. На благоустройство этих территорий выделят более 104 млн рублей.
Федеральная программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется в Ингушетии второй год. В 2017 году в ней приняли участие восемь муниципальных образований. Более комфортными стали такие города, как Малгобек, Назрань, Сунжа, Магас, а также Сунженский, Малгобекский, Джейрахский и Назрановский районы — все четыре района северокавказской республики. Программой охватят 44 дворовых территорий и 13 общественных.
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