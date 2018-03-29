Новым председателем наблюдательного совета кировского отделения ДОСААФ России стал Дмитрий Курдюмов

Дмитрий Курдюмов поблагодарил за оказанное доверие и отметил, что на сегодня ДОСААФ является одним из важнейших государственных проектов. В своей речи председатель правительства также подчеркнул, что главная задача на сегодняшний день — не только сохранить региональное отделение, но и придать его работе новый импульс.

В свою очередь руководитель регионального отделения ДОСААФ напомнил присутствующим, что Дмитрий Курдюмов курирует такие отрасли, как здравоохранение, образование, социальное развитие, спорт и молодёжную политику, а также сферу занятости населения Кировской области.

«Я думаю, что Дмитрий Александрович именно такой человек, который сможет внести новую струю в конструктивную работу нашего регионального отделения. Я надеюсь на наше тесное взаимодействие и сотрудничество», — заключил Юрий Рыбкин

Фото: пресс-служба правительства Кировской области