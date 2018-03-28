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В Великобритании вынесут приговор уголовникам, которые изнасиловали и сожгли заживо 28-летнюю маникюрщицу из Вьетнама
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Кемерово 25.03.2018. Скорбим о погибших

В Великобритании вынесут приговор уголовникам, которые изнасиловали и сожгли заживо 28-летнюю маникюрщицу из Вьетнама 

Newsru.com 1 час назад
Фото: Newsru.com
Королевский суд Ньюкасла в Великобритании вынес обвинительный вердикт двум рецидивистам, которых признали виновными в зверском убийстве девушки-мигрантки. Над жертвой сексуально надругались, после чего ее сожгли заживо вместе с автомобилем.
Пожизненные сроки лишения свободы грозят 51-летнему Уильяму Макфолу и 40-летнему Стивену Анвину, пишет
The Irish Times. Они познакомились в тюрьме, когда отбывали сроки наказания за предыдущие убийства. От рук уголовников погибла 28-летняя уроженка Вьетнама Куен Нгок Нгуен, которая работала мастером маникюра.
Мать двоих детей Куен Нгуен работала в студии маникюра, принадлежащей ее сестре. Нгуен также помогала соотечественникам искать жилье в Северной Ирландии. В ходе этой деятельности молодая женщина и познакомилась со Стивеном Анвином, который был риелтором и поддерживал контакты с владельцами квартир, сдаваемых в аренду.
Стивен вступил в сговор с приятелем и бывшим сокамерником Уильямом, чтобы напасть на Нгуен. Они также заранее обсуждали сексуальное надругательство над потерпевшей. «Мы изнасилуем китаезу?» — говорилось в SMS-сообщении, отправленном Макфолом своему сообщнику непосредственно перед расправой.
15 августа 2017 года Анвин заманил потерпевшую в свой дом в Хоутон-ле-Спринге (графство Тайн-энд-Уир) под вымышленным предлогом. Там оба злоумышленниква напали на Нгуен. Стивен изнасиловал девушку. Издевательства над иностранкой и пытки продолжались четыре часа. Нападавшие заставили жертву назвать им пин-код ее кредитной карты. Затем они похитили 1000 фунтов стерлингов с ее счета (почти 1,5 тысячи долларов).
Женщина была еще жива, когда злоумышленники решили перекусить карри. Затем уголовники решили избавиться от тела и замести следы. Они положили хрупкую вьетнамскую девушку на заднее сиденье ее автомобиля Audi A4, а потом подожгли его в пустынном месте. Нгуен сгорела заживо. Ее смогли опознать только по зубным слепкам.
Пресса пишет, что Макфол уже через полчаса после убийства сделал селфи с беззаботной улыбкой на лице. Этот снимок опубликовала газета
The Daily Mirror
С Макфола, который является уроженцем Северной Ирландии, в итоге сняли обвинение в изнасиловании Нгуен. В ходе разбирательства оба преступника валили вину за произошедшее друг на друга.
Добавим, что Макфол и Анвин были судимы за убийства пенсионеров. Эти тяжкие преступления были совершены в 1996 и 1998 годах, причем Стивен после расправы пытался замести следы с помощью поджога.
Обоих преступников приговорили к пожизненным срокам лишения свободы, но через 13 лет выпустили условно-досрочно.
Познакомившись в тюрьме, Уильям и Стивен продолжили общение на воле, списавшись через Facebook. Иногда они вдвоем промышляли кражами марихуаны, которую искали на территории частных земельных участков.
Приговор убийцам вынесут в апреле. Возможно, им назначат пожизненный срок лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение.
Погибшая Куен Нгок Нгуен приехала в Великобританию в 2010 году, чтобы получить в Лондоне образование в сфере предпринимательства.
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