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Рукотворное чудо. Мозаичные панно хранят историю страны
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Рукотворное чудо. Мозаичные панно хранят историю страны 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
«Вечерка» продолжает рассказывать о станциях Кольцевой линии Московского метрополитена.
Оформление станции «Павелецкая» Кольцевой линии напоминает о перипетиях советской истории.
— Каждая станция метро посвящалась какой-либо теме, а ее конкретизация шла через мозаичные панно, рельефы, скульптуры, — рассказывает архитектор Егор Куваев.
— «Павелецкая» Кольцевой линии была отдана теме Сталинского плана преобразования природы, в соответствии с которым предстояло посадить лесные полосы, чтобы преградить дорогу суховеям и изменить климат на площади 120 миллионов гектаров! Панно над эскалатором изображает лесополосу «Саратов — Астрахань, Камышин — Сталинград».
Станция была открыта 1 января 1950 года, когда страна восстанавливалась после страшной войны. Но убранство «Павелецкой» тем не менее очень богатое.
Массивные кубические пилоны облицованы светлым мрамором Коелга и коричневым мрамором. По углам они украшены декоративными трехчетвертными колоннами светлого мрамора с коринфскими капителями. Путевые стены наполовину облицованы коелгинским мрамором.
Залы освещаются десятирожковыми люстрами. Пол выложен черным габбро — магматической горной породой — и украшен геометрическим узором брусьев серого гранита.
— Единственный элемент художественного оформления станции — мозаичное панно на тему единства рабочих и крестьян, — рассказывает Егор Куваев. — Раньше на его месте находился медальон с изображениями Ленина и Сталина, но после развенчания культа личности его убрали.
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