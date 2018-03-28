МИД ФРГ утверждает, что реакция Запада на дело Скрипаля была сдержанной и уместной

БЕРЛИН, 28 марта. / ТАСС /. МИД ФРГ считает уместной реакцию на дело Скрипаля и ожидает от России конкретных ответов на обвинения в причастности к инциденту в Солсбери. Об этом заявил в среду на брифинге представитель МИД ФРГ Райнер Бройль.

"Мы призываем Россию дать конкретные ответы и действовать конструктивно в этом расследовании. Этого до сих пор не произошло", — утверждал он. «Наша реакция была сдержанной и уместной», — считает Бройль. По его мнению, со стороны РФ пока звучат «простые отрицания» причастности к случившемуся.

Касаясь решения о высылке российских дипломатов из ФРГ, Бройль утверждал, что численность российского дипкорпуса не меняется и РФ может прислать четырех человек взамен объявленных персонами нон-грата.

Люксембург и 26 марта США заявили о высылке сразу 60 российских дипломатов и о закрытии генерального консульства России в Сиэтле. Еще 24 европейские страны, Канада Австралия также решили выслать сотрудников дипмиссий РФ (всего 62 человека). НАТО сократила состав российской миссии при организации с 30 до 20 человек, а Евросоюз отозвал для консультаций своего посла в Москве , его примеру последовали Болгария Словакия , при этом Лондон ранее выслал 23 дипломата РФ (Москва ответила высылкой такого же количества британских).