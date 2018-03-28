«За последние два года я потеряла отца, брата и тетю…» Вера помогает звездам пережить горе

Знаменитости, которые потеряли близких, спустя время, рассказали, как переживали горе.

«Именно вера меня спасла тогда. Меня спасла надежда на то, что мы все когда-нибудь снова будем вместе, что я увижу дочку, если так можно говорить. Конечно, еще и родители, и близкие!»

Актриса Елена Захарова тяжело переживала смерть восьмимесячной дочки Анны-Марии (ребенок умер из-за врачебной ошибки — доктора не смогли вовремя поставить диагноз). Впервые Захарова рассказала о том, что ей помогла вернуться к жизни вера в эфире программы «Слово» на православном канале «Спас».

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Захаровой помогло общение с отцом Алексеем, который служит в храме Успения Пресвятой Богородицы в Путинках. Елена ходила в храм каждый день: «Отец Алексей смог для меня подобрать правильные слова!»

Актриса часто ведет праздничные мероприятия в церкви, любит посещать храм, так как там чувствует себя счастливой. Елена Захарова, спустя несколько недель после трагедии, вернулась на съемочную площадку, чтобы погрузиться в работу. В декабре 2017 года Елена Захарова родила дочь — актриса оберегает ребенка от внимания прессы.

«Со дня смерти папы во мне живет огромное чувство вины за то, что я мало уделяла ему внимания, не сказала важных вещей. Часто, приезжая со съемок или с гастролей, я говорила: «Папа, отстань!» А ему хотелось со мной пообщаться, он ко мне тянулся. Я же настолько уставала, что вообще не могла разговаривать, не хотела, у меня язык не ворочался…»

Ирина Дубцова с папой Виктором Викторовичем. Фото: социальные сети

Ирина Дубцова была очень близка со своим папой, он умер в 2011 году. Певица тяжело переживает утрату. Виктор Викторович Дубцов умер скоропостижно — не болел, не жаловался на сердце или сосуды — у мужчины оторвался тромб.

Певица рассказывала, что папа посвятил ей жизнь. Виктор Дубцов был замечательным джазовым музыкантом, когда родилась единственная дочь ему предложили работать за границей, но он отказался, чтобы быть рядом с дочкой и женой. «То, что я стала певицей — полностью заслуга папы, — рассказывала Ирина Дубцова. — В детстве он прививал мне вкус к хорошей музыке, ставил «правильные» пластинки, развивал мой слух… Он никогда меня не хвалил: за это я ему особенно благодарна. Всегда говорил — «молодец, но…» И мне хотелось услышать похвалу без этого продолжения «но», это было главным стимулом для меня.

«Господь, не по силам испытаний не дает. Это я знаю точно. Из собственного опыта… Услышьте меня, пожалуйста, родные, потерявшие самых близких, дорогих, единственных. У Бога мертвых нет. Все живые. Они всегда с нами! Сил вам! Добра! Радости! Веры! Храни нас всех, Господь…» — обратился к подписчикам в социальных сетях Дмитрий Певцов.

Старший сын Дмитрий Певцова погиб в 2012 году в результате несчастного случая. Дмитрий Певцов рассказывал в интервью, что сын Даниил успел состояться в профессии — он видел его на сцене в дипломных спектаклях: Даниил очень талантливо играл. Отец и сын вместе снялись в трех фильмах — их последняя совместная работа «Ангел в сердце». Дмитрий Певцов вспоминал, что Даниил поразил его, когда устроился работать на каникулах официантом в ресторане. Спустя несколько недель, парень стал лучшим официантом, и клиенты этого заведения просили посадить их именно за тот столик, который обслуживал Даниил — он умел подстраиваться под каждого клиента… У отца и сына помимо общечеловеческих тем для беседы были и другие общие интересы — профессиональные. Несмотря на то, что Даниил рос с мамой Ларисой Блажко, он постоянно общался и с папой.

Дмитрий Певцов с женой ольгой Дроздовой и сыном Даниилом. Фото: " Экспресс-газета ".

«Он был сильно нездоровый, очень одинокий, курящий и пьющий все время кофе мужчина. Я еле сдерживал слезы, когда общался с ним и понимал, что он скоро умрет. Но почему-то я тогда чувствовал, что эта встреча нужна. Я, кстати, не боялся ни капельки, потому что понимал: он все равно папа. Как бы то ни было, отец — это тот, кто родил. Я бы не смог отпустить, что этот человек где-то живет в одиночестве. Он был не чужой для меня, это отец. А потом его не стало. Он умирал, и я был рядом. Он умер, практически держа мою руку в своей».

Борис Корчевников с папой. Фото: кадр программы «Прямой эфир».

Телеведущий откровенно рассказал об отце Вячеславе Орлове в программе «Прямой эфир». Папа Бориса, бывший директор театра им. Пушкина, умер в 2015 году. Несмотря на то, что Бориса Корчевникова мама растила одна, он решил поддержать папу. Корчевников рассказывал в интервью: «В конце 2015 года он оказался в больнице, о чем сообщили маме знакомые. На следующий день по дороге в командировку на Донбасс мне сказали адрес больницы, и я связался с главврачом: „Я улетаю, но боюсь, папа умрет, а я не попрощаюсь. Если есть такой риск, что папы не станет, я не полечу“. И главврач сказал: „Тогда действительно приезжайте!“ Я развернулся уже на подъезде к Шереметьево и приехал к нему. У его койки я познакомился с моей сводной сестрой Наташей, учительницей начальных классов. Помню, как боялся папе предложить собороваться и причаститься — может, он подумает, что я его хороню раньше времени. Но он согласился. До этого папа никогда не причащался… а перед смертью причастился дважды. Думаю, Бог дал ему этот шанс, потому что он много сделал хороших дел, о чем я узнал только на похоронах — от его близких людей и коллег. Я приезжал к нему в больницу каждый день: утром и вечером. К его горлу был подключен аппарат искусственной вентиляции легких. Между нами происходил диалог почти без слов…»

Борис Корчевников часто вспоминает об отце: «Много лет отец приходил во МХАТ, где я играл, и смотрел мои спектакли. Всегда покупал билет в первый ряд. О чем он думал, не знаю. Но при мне потом уже часто плакал. Думаю, жалел, что не стал настоящим отцом ни мне, ни моей сводной сестре Наташе. Он много лет шел к тому, чтобы познакомиться со мной, и не решался. У нас был период тесного общения, но очень короткий. У папы сложилась другая семья, и, видимо, там не очень хотели, чтобы он с нами общался…»

"За последние два года я потеряла отца, родного брата и тетю… это моя семья, мои любимые и родные… и этот пробел в моей жизни нельзя ничем заполнить, и эта рана никогда не зарастёт… И даже несмотря на все это, я не могу представить себе ту боль, которую испытывают семьи погибших деток… не смотря на всё это я даже боюсь подумать о том, чтобы было со мной и нет таких слов в нашем богатом русском языке, чтобы описать, как мне жаль.. как сильно мне жаль. Дети, простите…" #кемеровомыстобой

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