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За сообщение в мессенджере наказать сотрудника не получится
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За сообщение в мессенджере наказать сотрудника не получится 

Время бухгалтера 1 час назад
Со служебного телефона сотрудника на телефон руководителя был отправлен рисунок. Руководитель посчитал его оскорбительным и наложил на работника выговор.
Сотрудник обратился в суд, требуя признать взыскание незаконным, ведь несмотря на то, что сообщение было отправлено с корпоративного телефона, отправили его вне рабочих места и времени. Таким образом, произошедшее никак не связано с трудовой деятельностью.
Суд первой инстанции постановил отменить взыскание, а также выплатить работнику компенсацию морального вреда. Компания подала апелляцию, но суд второй инстанции оставил первоначальное решение в силе.
По мнению апелляционной инстанции, работодатель может объявить сотруднику выговор за связанные с профессиональной деятельностью нарушения. Однако суды не посчитали сложившуюся ситуацию связанной с трудовой деятельностью, поскольку сообщение было отправлено в нерабочее время и вне рабочего места. Суд посчитал, что тот факт, что рисунок послали с корпоративного телефона, можно не принять во внимание, так как в нерабочее время сотрудник, что логично, освобожден от работы. АПЕЛЛЯЦИОННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ Красноярского краевого суда от 28.02.2018 № 33-2767/2018 Документ включен в СПС «Консультант Плюс»
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