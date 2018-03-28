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Жители нашего района побывали на экскурсии
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Жители нашего района побывали на экскурсии 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Преображенцы заглянули в усадьбу Старое Гиреево.
Бесплатные экскурсии по эколого-просветительским центрам и природным территориям ВАО проводит Мосприрода.
Сегодня состоялась очередная экскурсия — преображенцы вместе с другими жителями востока Москвы посетили усадьбу Старое Гиреево, расположенную в Терлецком лесопарке.
Историко-краеведческая программа была посвящена основным событиям, происходившим на территории Терлецкого лесопарка. Сотрудники Мосприроды рассказали историю усадьбы Старое Гиреево и историю ее владельцев, показали экскурсантам знаменитый Владимирский тракт, по которому гнали заключенных на каторгу. А завершилась экскурсия в экоцентре «Конный двор» — там можно было пообщаться с четвероногими обитателями центра.
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