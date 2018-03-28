Жители нашего района побывали на экскурсии

Преображенцы заглянули в усадьбу Старое Гиреево.

Бесплатные экскурсии по эколого-просветительским центрам и природным территориям ВАО проводит Мосприрода.

Сегодня состоялась очередная экскурсия — преображенцы вместе с другими жителями востока Москвы посетили усадьбу Старое Гиреево, расположенную в Терлецком лесопарке.

Историко-краеведческая программа была посвящена основным событиям, происходившим на территории Терлецкого лесопарка. Сотрудники Мосприроды рассказали историю усадьбы Старое Гиреево и историю ее владельцев, показали экскурсантам знаменитый Владимирский тракт, по которому гнали заключенных на каторгу. А завершилась экскурсия в экоцентре «Конный двор» — там можно было пообщаться с четвероногими обитателями центра.