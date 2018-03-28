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АМПП: Доступ к парковкам у Богоявленского собора ограничат 6-8 апреля из-за Пасхального богослужения
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АМПП: Доступ к парковкам у Богоявленского собора ограничат 6-8 апреля из-за Пасхального богослужения 

Агентство «Москва» 48 минут назад
Доступ к платным парковкам у Богоявленского собора будет ограничен 6-8 апреля 2018 г. в связи с проведением Пасхального богослужения, сообщили в пресс-службе ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» (АМПП).
«ГКУ «Администратор Московского парковочного пространства» предупреждает автомобилистов, что в связи с проведением Пасхального богослужения в Богоявленском кафедральном соборе будет перекрыт ряд улиц. В связи с перекрытиями будет также ограничен доступ к платным парковкам, расположенным на этих улицах», — говорится в сообщении.
Уточняется, что всего на перекрываемых участках находятся 62 общих парковочных места и семь мест для инвалидов. «Просим автомобилистов заранее планировать маршруты с учетом изменений и оставлять машины только в разрешенных для этого местах», — отмечается в сообщении.
Ранее в информационном центре транспортного комплекса Москвы сообщали, что в связи с проведением религиозного мероприятия движение перекроют 6 апреля с 19:30 до 20:00 и с 23:30 7 апреля до 00:30 8 апреля на участке ул. Спартаковская от ул. Новорязанская до ул. Нижняя Красносельская, а также в Елоховском проезде и на участке ул. Нижняя Красносельская от ул. Спартаковская до Елоховского проезда. Кроме того, с 8:00 7 апреля до 19:00 8 апреля будет перекрыт Елоховский проезд.
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