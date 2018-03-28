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На очередном занятии «Школы матерей» в Дмитровском поговорят об анатомии беременности
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На очередном занятии «Школы матерей» в Дмитровском поговорят об анатомии беременности 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
На занятии «Школы матерей» в женской консультации № 2 при городской клинической больнице имени Вересаева, которое состоится 9 апреля, поговорят об анатомии и физиологии беременности. Об этом сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.
«Тело женщины во время беременности претерпевает множество изменений, вплоть до костного строения: так называемое увеличение нижней апертуры грудной клетки. О том, по каким причинам это происходит и как это влияет на образ жизни, молодым родителям расскажут врачи нашей больницы», — говорится в материале.
Слушателей будут ждать к 13.00. Занятие состоится в конференц-зале женской консультации № 2. Адрес: Дмитровское шоссе, дом 135, корп. 1. (мю)
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