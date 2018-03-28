Незнакомые лица. Чем занимаются представители Орла в Госдуме

Популярные избранники

Редакция «АиФ-Черноземье» решила познакомить своих читателей со слугами народа, которые должны представлять интересы нашего Орловской области на федеральном уровне.

Согласно декларации за 2016 год, доход депутата составляет 205,6 млн рублей. Кроме стандартных домов и квартир, Брыксин делит вместе с супругой квартиру в солнечной Испании , а вот автомобиля у народного избранника нет, вместо такой банальности депутат задекларировал водный катер Ferreti 90.

Григория Лепса. Наша редакция не нашла упоминаний о посещении Орловщины Александром Брыксиным, тем не менее, его можно встреть в соседней Курской области . Зато в январе 2017-го он засветился в светской хронике. Поводом стало пышное празднование собственного юбилея. СМИ оценили стоимость торжества в 25 млн рублей. Вечеринка по случаю 50-летия народного избранника проходила в конгресс-парке бывшей гостиницы «Украина», поздравить юбиляра пришли 500 гостей, которых развлекали песни Аллы Пугачёвой

Редакция «АиФ-Орёл» направила Александру Брыксину официальный запрос, в котором просила рассказать, как депутат взаимодействует с жителями Орловской области. Однако ответа от народного избранника мы не получили.

Представитель фракции ЛДПР Александр Старовойтов тоже не баловал орловцев своими визитами. Однако местные жители могут наблюдать популярного депутата по телевизору. Он часто становится участником программ «Мужское и женское», «Прямой эфир» и т.д. Так что лицезреть Старовойтова простые орловцы могут с голубых экранов и при помощи соцсетей, которые народный избранник активно ведёт.

На официальный запрос о том, как его депутатская деятельность помогла Орловщине, редакция также не получила ответа.

О чём говорить будем?

А вот депутат от «Единой России» Николай Земцов в регион периодически наведывается. Его мартовский визит, который состоялся аккурат перед президентскими выборами, стал поводом для разгромного материала в газете «Красная строка». Для Земцова была организована встреча с местными профсоюзами, люди жаждали решения наболевших проблем, однако, народный избранник оказался не готов к обсуждениям. Проще говоря, был просто не в теме. И конструктивного диалога с общественностью у него не получилось.

В официальном ответе нашей редакции Земцов заявил, что основное направление его деятельности в Государственной Думе — патриотическое воспитание граждан России

«Что касается моей депутатской деятельности в Орловской области, то я нахожусь в постоянном контакте с руководителями всех уровней власти», — сообщил Земцов.

Также он пояснил, что ведёт приём граждан в Орле и других районах области. Из конкретных дел народный избранник припомнил помощь в приобретении формы одной из детских хоккейных команд региона, а также поддержку реготделения «Бессмертного полка России».

«Стараюсь делать всё, что в моих силах», — заключил слуга народа.

Его коллега, депутат от «Единой России» Ольга Германова тоже совсем недавно приезжала на Орловщину, чтобы провести приём граждан. Правда, не простой, а тематический. Обсуждали реализацию партийной программы «Культура малой родины». Как сообщила Германова, она занимается помощью сельским домам культуры. По её словам, в 2017 году 15 таких учреждений региона смогли обновить свою материально-техническую базу.

Представитель всё той же партии «Единая Россия» Николай Ковалёв занимает депутатское кресло уже достаточно давно. Это единственный народный избранник, который курирует только Орловскую область. Его можно увидеть на важных для региона мероприятиях. Также за несколько дней до президентских выборов Ковалёв провёл очередной приём граждан.

Они где-то рядом

В числе прочих представлять наш регион должен и коммунист Николай Иванов . Однако помимо работы в Госдуме он возглавляет курский обком партии. Тем не менее от имени народного избранника в Орле приём ведёт его помощник — депутат горсовета Иван Дынкович. Сам Иванов периодически посещает регион, чтобы встретиться с активом партии.

Ещё один «единоросс» Валерий Скруг работает в Госдуме первый созыв, а до этого был депутатом в Белгородской области . Занимался коммерческой деятельностью. Информации о визитах народного избранника в Орловскую область редакция не нашла.

Также заботы местных жителей легли на плечи депутата фракции «Справедливая Россия» Сергея Крючека, который представляет Калужскую, Липецкую и Орловскую области. На момент выдвижения работал председателем совета директоров ЗАО Холдинговая компания «Синдика», занимался инвестиционной деятельностью. Следов пребывания слуги народа в нашем регионе нам также обнаружить не удалось, за исключением визита Крючека в Орёл летом прошлого года. Зато народный избранник не забыл о Международном женском дне и поздравил орловчанок с праздником на сайте реготделения эсеров. Более о его депутатской активности в нашей области ничего не известно.

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