Власти Ижевска о паводке: плавучий остров на представляет угрозы

Ижевск. Удмуртия . В Ижевске началась подготовка к весеннему паводку. Дорожные службы уже занимаются вывозом снега и расчисткой водоотводных лотков.

По словам и.о. главы администрации Ижевска Сергея Задорожного, принято решение о дополнительном снижении воды в городском пруду на 5 см, чтобы «увеличить аккумулирующий объем для снятия пика паводка».

«Я считаю, что мы должны пройти паводок спокойно», — отметил Задорожный

Напомним, что в прошлом году говорилось об угрозе того, что плавучий остров может перекрыть дамбу и город затопит. Однако Задорожный заверил, что сегодня такого риска нет.

«Мы предприняли меры и отбуксировали основную половину на мелководье и закрепили. Та половина, которая сегодня есть в районе городского пляжа, в дальнейшем при повышении уровня воды тоже будет соответственно транспортирована. Здесь рисков мы не видим», — сказал Сергей Задорожный.

Традиционно проблемными территориями остаются Первомайский и Ленинский районы, поэтому здесь работы по расчистке водоотводных лотков начались в первую очередь. Одним из участков, на котором сегодня работают дорожники является улица Партизанская. Она «прославилась» плохими дорогами и ежегодными подтоплениями. Дорогу здесь уже отремонтировали, но угрозу локального потопа никто не отменял, поэтому еще в прошлом году служба благоустройства сделала здесь систему водоотведения.

«Служба благоустройства и дорожного хозяйства дополнительно установила водоотводные лотки, установила перехватывающие водоотводные колодцы. После этого смонтировали трубу водоотводную. И теперь процентов 60 воды, которая собирается в канаве на улице Партизанской уходит в сторону переулка Железнодорожного в водоотводную канаву, и процентов 40 попадает в аккумулирующую емкость», — рассказал заместитель начальника службы благоустройства и дорожного хозяйства администрации Ижевска Фирдаус Харисов.

Всего в Ижевске порядка 70 км сетей ливневой канализации, 70% которых нуждаются в капитальном ремонте. Также около 50 км водоотводных канав и 3,5 км водопропускных труб в частном секторе. Власти отмечают, что зачастую причиной затопления частных секторов становится сами жители, потому что они забивают водоотводную канаву мусором.

«В частности на улице Партизанской в 2017 году многие жители засыпали водоотводную канаву, которая заезжает с улицы Партизанской в частные домовладения. В прошлом году мы как раз смонтировали все водопропускные трубы, чтобы жители партизанской отвели ту воду, которая скапливается в этой канаве», — сказал Харисов.