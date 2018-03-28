«Теплоэнерго» объяснило снижение счетов за тепло и горячую воду

После ежегодной корректировки начислений ОАО «Теплоэнерго» вернула потребителям тепла и горячей воды почти 100 млн рублей. Перерасчёт коснулся 2482 многоквартирных домов в Нижнем Новгороде. Люди, проживающие по этим адресам, увидели в квитанциях суммы ниже обычных.

«Перерасчёты выполняются ежегодно в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг, — рассказала начальник управления реализации департамента сбытовой деятельности ОАО «Теплоэнерго» Елена Антонова . — Корректировка может быть и в сторону уменьшения, и в сторону увеличения — всё зависит от объёма тепла, который потребил за год конкретный дом. Наибольший возврат можно получить, если платёж раньше рассчитывали по нормативу, а после установки общедомового прибора учёта наши услуги начали оплачивать по их показаниям».

Так, жителям дома №19 по ул. 40-летия Победы вернули в общей сложности почти 500 тыс. руб., жителям дома № 32 по ул. 50-летия Победы — более 220 тыс. руб., тем, кто проживает на Авангардной, 12 — более 630 тыс. руб., на ул. Адмирала Макарова, 5 — свыше 600 тыс. руб.

Но наряду с корректировкой в сторону снижения платежей за тепло могут быть и противоположные случаи. Как правило, это связано тем, что дом суммарно стал потреблять больше тепла. Возможно, пришло время для энергосберегающих мероприятий — например, пора утеплить фасад.

Корректировки в большую сторону могут быть и из-за того, что общедомовой счётчик ненадлежаще эксплуатировали, что домоуправляющая компания или ТСЖ не передавали его показания. Если в доме стоит общий прибор учёта тепла, то плату за этот ресурс начисляют исходя из 1/12 годового потребления прошлого года. Если общий счётчик неверно эксплуатировался или надолго вышел из строя, в течение трёх месяцев счета за тепло выставляют по среднемесячным показателям. А когда показаний нет более трёх месяцев, начинаются расчёты по нормативу потребления.

При отсутствии показаний за предыдущий календарный год текущие начисления тоже будут производить по нормативу. Увидев в квитанции резкий скачок стоимости тепла, выясните в ДУКе или ТСЖ, всё ли в порядке с общедомовым счётчиком.

«Наша компания готова перейти на расчёты с потребителями не по 1/12 от показаний прибора прошлого года, а по фактическим показаниям счётчика: сколько тепла использовал дом за истекший месяц, за столько и заплатил, — говорит Елена Антонова. — Но для этого нужно поменять установленный порядок начислений — внести изменения в законодательство на федеральном уровне. Мы уже вышли с инициативой о предоставлении потребителям права самим решать, как рассчитываться за тепло: по 1/12 или ежемесячно по прибору учёта».