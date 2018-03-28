Фасады домов по дороге на мундиаль начали ремонтировать в Автозаводском районе

С ремонтом повезло 23 домам в районе: №№ 1, 3, 3/17, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 46, 48, 52, 56, 60, 62, 64, 68, 70, 72, 74 по проспекту Молодежному, № 12 по улице Толбухина, №№ 12 и 14 по Красноуральской. Все эти дома стоят «лицом» к пути следования гостей и участников чемпионата мира по футболу из аэропорта Стригино в город.

Первый зам главы автозаводской администрации Сергей Лукоянов заверил, что зданиям сохранят исторически сложившийся вид. А сомневающимся в качестве зимнего — по температуре за окном — ремонта пояснил, что его проводят с применением специальных технологий.

— В настоящее время проводятся штукатурные работы. Технические характеристики материалов, применяемых для восстановления штукатурного слоя фасадов домов, позволяют проводить данные виды работ в условиях отрицательных температур. Подрядчики пользуются противоморозной добавкой для цементных растворов и бетона, которая не снижает их прочность, — рассказал чиновник.

Всего на ремонт фасадов в Нижнем Новгороде мз областного бюджета выделили 20 млн рублей. По конкурсу контракты в Автозаводском районе выиграли ООО «СК Центрстрой», ООО «Фасад-Плюс» и ООО «Гефест». Работы должны быть закончены к 15 мая.