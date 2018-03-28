В Ханты-Мансийске будут проверены все объекты массового пребывания людей

28 марта в окружном центре состоялось внеочередное заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города. Мероприятие прошло под председательством заместителя Главы Ханты-Мансийска Андрея Шашкова . Заседание началось минутой молчания в память о погибших при пожаре в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в Кемерово

На совещании речь шла об обеспечении безопасности объектов массового пребывания людей в Ханты-Мансийске. Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Ханты-Мансийску и району Евгений Луговой отметил, что «проверки объектов проводятся с определенной периодичностью, в соответствии с присвоенной категорией риска. При категории значительного риска — раз в четыре года, при категории среднего риска — не чаще, чем раз в семь лет. Категория риска, в свою очередь, присваивается в зависимости от максимально возможного количества пребывающих на объекте граждан, функционального назначения и иных факторов».

Как показывают предыдущие проверки, глобальных проблем на территории Ханты-Мансийска в плане эксплуатации объектов рассматриваемой категории не было.

По мнению Андрея Шашкова, обеспечение безопасности горожан является важнейшей задачей муниципальной власти. «Мы будем контролировать все объекты массового пребывания людей независимо от того попадают они под плановую проверку или нет», — заявил замглавы Ханты-Мансийска. Это касается не только торговых центров, но и социальных объектов. Одним из решений комиссии стало включение в план проверок учреждений культуры и образовательных организаций.

По информации временно исполняющего обязанности начальника 7 Отдела Федеральной противопожарной службы Шамшиидина Саметова, уже в пятницу, 30 марта, в 11:00 состоится проверка готовности к действиям во время чрезвычайной ситуации в Торговом центре «Небо». Мероприятие запланировано в формате пожарно-тактических учений с эвакуацией людей, контролем исправности противопожарных устройств, системы оповещения. На время учений движение по улице Мира будет частично ограничено.

Заместитель Главы Ханты-Мансийска обратился к горожанам и призвал отнестись с пониманием к работе специальных ведомств и администрации югорской столицы. Учения необходимы для проверки слаженности действий всех служб при наступлении чрезвычайной ситуации.

В столице Югры расположено 18 торговых и торгово-развлекательных комплексов. Все они будут подвергнуты прокурорской проверке на предмет безопасности. Также здесь будут проведены практические мероприятия с эвакуацией людей.

Члены комиссии обсудили и вопрос обеспечения беспрепятственного проезда пожарной техники к месту возгорания и определения зоны стоянки для пожарной техники в жилом секторе. На сегодня эта тема остается крайне актуальной, поскольку ее решение во многом зависит от ответственности жителей к исполнению требований пожарной безопасности. Важно понимать, что припаркованный в неустановленном месте автомобиль может привести к непоправимым последствиям. По решению комиссии, во дворах с наиболее сложной ситуацией в скором времени кроме информационных табличек могут появиться запрещающие знаки.

На заседании рассмотрен и ряд других важных тем. О готовности города к весеннему паводку доложил исполняющий обязанности директора Департамента городского хозяйства Федор Томша. На сегодняшний день от снега и наледи очищается кровля зданий, произведена проверка готовности сил и средств муниципальных предприятий для откачки талых, грунтовых и дождевых вод.

«Готовы к работе и водопропускные системы, насосные станции города, обеспечивающие беспрепятственное прохождение талых вод в период интенсивного таяния снега», — сообщил директор муниципального дорожно-эксплуатационного предприятия Александр Сергеев

Также участники обсудили порядок и сроки оснащения муниципального жилья, в котором проживают горожане, относящиеся к социально неадаптированным и маломобильным группам населения, автономными пожарными извещателями с GSM-модулями. Отдельно, в преддверии дачного сезона остановились на вопросе обеспечения пожарной безопасности в садово-огороднических товариществах. Одной из проблем на сегодня остается ненадлежащее хранение жителями газовых баллонов, что зачастую становится причиной возникновения пожаров.