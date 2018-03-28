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Глава комитета по строительству и ЖКХ Псковской области прокомментировал присутствие новых домов в плане по капремонту
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Глава комитета по строительству и ЖКХ Псковской области прокомментировал присутствие новых домов в плане по капремонту 

Псковская губерния 1 час назад
Председатель комитета по строительству и ЖКХ администрации Псковской области Андрей Агапов прокомментировал «Псковской губернии» присутствие новых домов в плане по капремонту: по информации Агапова, сводный краткосрочный план региональной программы капремонта в 2017 году, в котором оказались три новых дома в Пскове, представляет собой перечень многоквартирных домов, в которых планируется капитальный ремонт. В сводный план региональной программы на 2017 год три этих дома были включены решением Псковской городской думы. Собственники квартир этих домов в соответствии с Жилищным кодексом выбрали в качестве способа формирования фонда капремонта перечисление взносов на капитальный ремонт на специальный счёт. Решение о проведении капремонта в них принимается исключительно собственниками за счёт средств, накопленных на счёте. На указанных домах мероприятия капремонта не осуществлялись и никиакие денежные средства собственников, в том числе аккумулируемые на общем счёте Регионального оператора, не расходовались, сообщил Агапов. «Я внёс эти дома в сводный план по решению Псковской городской думы, это их решение», — добавил Агапов. Почему были допущены ошибки при включении домов и кто их допустил, Агапов не прокомментировал, повторив, что это решение Псковской городской думы. По словам руководителя комитета по строительству и ЖКХ, указанная в плане сумма в 51 миллион рублей по Звёздной, 21 — это максимальная сумма возможного капремонта дома. «По условиям составления плана при спецсчетах мы должны отражать максимальную стоимость, то есть по всем пунктам капремонта», — заключил Андрей Агапов. Напомним, в плане реализации региональной программы капитального ремонта в Псковской области с изменениями на 23 марта 2018 года было отмечено, что в Пскове за 2017 год были отремонтированы 119 домов. В списке оказались дом 2011 года постройки по адресу: ул. Звездная, 21 и дом по адресу: Рижский проспект, 87-а 2009 года постройки. В графе «Стоимость капремонта» было указано, что на эти дома заложена сумма в 51 и 49 млн рублей. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».
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